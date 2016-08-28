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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Кьево
Фиорентина - Кьево: обзор матча 28 августа 2016
Фиорентина
28.08.2016, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 2 тур
1 : 0
Завершен
Кьево
28'
К. Санчес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Кьево
85'
Замена
Л. Джаллоу
️️️️
Р. Инглесе
83'
Замена
Н. Ригони
️️️️
Р. Меджиорини
71'
Замена
С. Пеллисьер
️️️️
В. Бирса
64'
Желтая карточка
П. Хетемай
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
К. Санчес
59'
Замена
Л. Леццерини
️️️️
Ч. Тэтэрушану
40'
ГОЛ! 1:0!
К. Санчес
Пас отдал
Й. Иличич
28'
12'
Желтая карточка
Б. Цесар
Замена
М. Бадель
️️️️
М. Весино
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
19
Хрвойе Милич
ЛП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
15
Матиас Весино
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
9
Никола Калинич
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
23
Вальтер Бирса
АП
19
Лукас Кастро
ПП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Фиорентина
19
Лука Леццерини
ВР
22
Бартломей Дронговски
ВР
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
6
Кевин Дикс
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
14
Матиас Фернандес
ЦП
19
Эрнан Толедо
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
10
Федерико Бернардески
ПВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Кьево
32
Вальтер Брессан
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
69
Никола Ригони
ОП
30
Ламин Джаллоу
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
3-4-1-2
16
Тэтэрушану
3
Алонсо
4
Томович
13
Астори
19
Милич
6
Валеро
15
Санчес
15
Весино
37
Тельо
72
Иличич
9
Калинич
4-1-2-1-2
70
Соррентино
18
Гобби
3
Дайнелли
12
Цесар
29
Каччиаторе
16
Радованович
19
Кастро
56
Хетемай
23
Бирса
45
Инглесе
69
Меджиорини
16
Тэтэрушану
19
Леццерини
19
Леццерини
16
Тэтэрушану
15
Весино
47
Бадель
47
Бадель
15
Весино
15
Санчес
10
Бернардески
10
Бернардески
15
Санчес
45
Инглесе
30
Джаллоу
30
Джаллоу
45
Инглесе
69
Меджиорини
69
Ригони
69
Ригони
69
Меджиорини
23
Бирса
31
Пеллисьер
31
Пеллисьер
23
Бирса
Остались в запасе
Фиорентина
Кьево
10
Янис Хаджи
АП
6
Кевин Дикс
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
22
Бартломей Дронговски
ВР
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
14
Матиас Фернандес
ЦП
19
Эрнан Толедо
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
32
Вальтер Брессан
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
14
Витторио Париджини
ЦП
Главный тренер
Роландо Маран
Остались в запасе
10
Янис Хаджи
АП
6
Кевин Дикс
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
22
Бартломей Дронговски
ВР
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
14
Матиас Фернандес
ЦП
19
Эрнан Толедо
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Остались в запасе
32
Вальтер Брессан
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
14
Витторио Париджини
ЦП
Главный тренер
Паулу Соуза
Главный тренер
Роландо Маран
Статистика матча Фиорентина - Кьево
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Фаббри
(Фаэнца)
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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