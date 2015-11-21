Сергей Ширшиков - статистика
#67 | Защитник
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Валериевич
|Фамилия
|Ширшиков
|Команда
|Мордовия
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 июня 1996 (26 лет)
|Рост
|178
|Вес
|72
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Валериевич
|Фамилия
|Ширшиков
|Команда
|Мордовия
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 июня 1996 (26 лет)
|Рост
|178
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мордовия (мол)
|23
|1
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.04.2016
|1' -82'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|1:3
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|22.04.2016
|46' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|4:0
|Мордовия (мол) (Саранск)
|15.04.2016
|1' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|2:3
|Амкар (мол) (Пермь)
|08.04.2016
|79' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|4:1
|Мордовия (мол) (Саранск)
|02.04.2016
|Был в запасе
|Мордовия (мол) (Саранск)
|2:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|19.03.2016
|87' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|0:3
|Мордовия (мол) (Саранск)
|13.03.2016
|1' -46'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|0:1
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|05.03.2016
|1' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|2:1
|Мордовия (мол) (Саранск)
|03.12.2015
|85' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|2:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|21.11.2015
|1' -88'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|1:2
|Динамо (мол) (Москва)
|06.11.2015
|1' -46'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|1:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|30.10.2015
|1' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|0:0
|Мордовия (мол) (Саранск)
|24'
|23.10.2015
|Был в запасе
|Мордовия (мол) (Саранск)
|2:3
|Академия Кубань (Краснодар)
|19.10.2015
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|4:1
|Мордовия (мол) (Саранск)
|03.10.2015
|1' -71'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|0:3
|Спартак М (мол) (Москва)
|27.09.2015
|1' -55'
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:1
|Мордовия (мол) (Саранск)
|19.09.2015
|62' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|0:1
|ЦСКА (мол) (Москва)
|13.09.2015
|1' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|2:2
|Мордовия (мол) (Саранск)
|29.08.2015
|1' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|3:1
|Рубин (мол) (Казань)
|53'
|22.08.2015
|1' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|2:1
|Мордовия (мол) (Саранск)
|43'
|16.08.2015
|1' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|1:0
|Уфа (мол) (Уфа)
|06.08.2015
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|1:0
|Мордовия (мол) (Саранск)
|01.08.2015
|1' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|3:1
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|24.07.2015
|1' -90'
|Динамо (мол) (Москва)
|3:0
|Мордовия (мол) (Саранск)
|72'
|18.07.2015
|1' -90'
|Мордовия (мол) (Саранск)
|1:0
|Локомотив (мол) (Москва)