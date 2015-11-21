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    Сергей Ширшиков - статистика

    #67 | Защитник
    Имя Сергей
    Отчество Валериевич
    Фамилия Ширшиков
    Команда Мордовия
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 июня 1996 (26 лет)
    Рост 178
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мордовия (мол) 23 1 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.04.2016 1' -82' Мордовия (мол) (Саранск) 1:3 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    22.04.2016 46' -90' Спартак М (мол) (Москва) 4:0 Мордовия (мол) (Саранск)
    15.04.2016 1' -90' Мордовия (мол) (Саранск) 2:3 Амкар (мол) (Пермь)
    08.04.2016 79' -90' ЦСКА (мол) (Москва) 4:1 Мордовия (мол) (Саранск)
    02.04.2016 Был в запасе Мордовия (мол) (Саранск) 2:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    19.03.2016 87' -90' Рубин (мол) (Казань) 0:3 Мордовия (мол) (Саранск)
    13.03.2016 1' -46' Мордовия (мол) (Саранск) 0:1 Краснодар (мол) (Краснодар)
    05.03.2016 1' -90' Уфа (мол) (Уфа) 2:1 Мордовия (мол) (Саранск)
    03.12.2015 85' -90' Мордовия (мол) (Саранск) 2:1 Ахмат (мол) (Грозный)
    21.11.2015 1' -88' Мордовия (мол) (Саранск) 1:2 Динамо (мол) (Москва)
    06.11.2015 1' -46' Мордовия (мол) (Саранск) 1:2 Анжи (мол) (Махачкала)
    30.10.2015 1' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 0:0 Мордовия (мол) (Саранск)
    24'
    23.10.2015 Был в запасе Мордовия (мол) (Саранск) 2:3 Академия Кубань (Краснодар)
    19.10.2015 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 4:1 Мордовия (мол) (Саранск)
    03.10.2015 1' -71' Мордовия (мол) (Саранск) 0:3 Спартак М (мол) (Москва)
    27.09.2015 1' -55' Амкар (мол) (Пермь) 0:1 Мордовия (мол) (Саранск)
    19.09.2015 62' -90' Мордовия (мол) (Саранск) 0:1 ЦСКА (мол) (Москва)
    13.09.2015 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 2:2 Мордовия (мол) (Саранск)
    29.08.2015 1' -90' Мордовия (мол) (Саранск) 3:1 Рубин (мол) (Казань)
    53'
    22.08.2015 1' -90' Краснодар (мол) (Краснодар) 2:1 Мордовия (мол) (Саранск)
    43'
    16.08.2015 1' -90' Мордовия (мол) (Саранск) 1:0 Уфа (мол) (Уфа)
    06.08.2015 1' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 1:0 Мордовия (мол) (Саранск)
    01.08.2015 1' -90' Мордовия (мол) (Саранск) 3:1 Урал (мол) (Екатеринбург)
    24.07.2015 1' -90' Динамо (мол) (Москва) 3:0 Мордовия (мол) (Саранск)
    72'
    18.07.2015 1' -90' Мордовия (мол) (Саранск) 1:0 Локомотив (мол) (Москва)
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