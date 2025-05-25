Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Руслан Степанюк - статистика

Завершил карьеру
16 января 1992 (34)
#7 | Нападающий
182 см | 75 кг
Украина
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Верес
26
4
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Верес
1 : 1
25.05.2025
ЛНЗ
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Александрия
3 : 1
18.05.2025
Верес
66' - 90'
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Рух
2 : 0
10.05.2025
Верес
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Верес
0 : 2
03.05.2025
Оболонь
1' - 62'
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Верес
2 : 1
20.04.2025
Черноморец
1' - 90'
51'
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Заря
1 : 2
13.04.2025
Верес
1' - 79'
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Шахтер
3 : 0
06.04.2025
Верес
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Ингулец
0 : 0
28.03.2025
Верес
1' - 83'
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Верес
5 : 1
11.03.2025
Полесье
1' - 90'
13, 45'
56'
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Левый берег
2 : 0
07.03.2025
Верес
46' - 90'
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Верес
2 : 1
02.03.2025
Колос
83' - 90'
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Динамо К
1 : 0
16.12.2024
Верес
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Карпаты
5 : 0
07.12.2024
Верес
1' - 69'
Украина. Премьер-лига, 15 тур
ЛНЗ
1 : 2
30.11.2024
Верес
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Верес
1 : 1
24.11.2024
Александрия
1' - 84'
80'
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
2 : 0
10.11.2024
Рух
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь
0 : 0
04.11.2024
Верес
1' - 65'
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
1 : 1
20.10.2024
Верес
63' - 90'
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Верес
1 : 1
27.09.2024
Шахтер
1' - 46'
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Верес
2 : 2
22.09.2024
Ингулец
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Полесье
2 : 1
15.09.2024
Верес
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Верес
1 : 3
01.09.2024
Левый берег
1' - 90'
15'
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Колос
0 : 1
26.08.2024
Верес
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Верес
0 : 2
18.08.2024
Кривбасс
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Верес
1 : 2
09.08.2024
Динамо К
1' - 90'
59'
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Верес
0 : 0
03.08.2024
Карпаты
1' - 90'
Главные новости
Fan ID в Кубке России, первая потеря сборной, чемпион РПЛ приостановил карьеру и другие новости
02:00
ВидеоМостовой рассказал о самом громком скандале в карьере
01:41
«Бавария» нацелилась на самого дорогого игрока мира
01:31
«Акрон» отказался от экс-футболиста «Манчестер Юнайтед»
01:23
Рейндерс – о переходе в саудовский клуб: «Если я смогу обеспечить своих внуков, то почему бы и нет?»
01:11
Пиняеву вынесли жесткий вердикт: «Затух и деградировал»
00:33
ВидеоПомощник Симеоне – Рюдигеру: «Ты у меня отсосешь!»
00:20
«Барселона» снова покинет «Камп Ноу»: подробности
Вчера, 23:51
1
Селюк: «Ростов» в глубокой заднице из-за Карпина»
Вчера, 23:23
1
ВидеоТалалаев объяснил две голевые ошибки Латышонка в матче с «Зенитом»
Вчера, 23:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+