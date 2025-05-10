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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Рух - Верес
Рух - Верес: обзор матча 10 мая 2025
Рух
10.05.2025, суббота, 18:00
Украина. Премьер-лига, 28 тур
2 : 0
Завершен
Верес
79'
О. Горин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рух - Верес
83'
Желтая карточка
И. Харатин
ГОЛ! 1:0!
О. Горин
Пас отдал
Я. Карабин
79'
71'
Замена
С. Вовченко
️️️️
Д. Чечер
Желтая карточка
О. Горин
66'
46'
Замена
Н. Гайдучик
️️️️
В. Кравейро
46'
Замена
D. Hodia Vasylovych
️️️️
В. Шарай
46'
Замена
Л. Кампос
️️️️
В. Дахновский
Замена
В. Роман
️️️️
А. Китела
46'
Замена
Р. Дидык
️️️️
О. Притула
46'
46'
Замена
В. Кучеров
️️️️
Д. Кльоц
Желтая карточка
А. Китела
45'
+2
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
11
Василь Рунич
ЛВ
6
Денис Пидгурский
ОП
19
Ярослав Карабин
ЦП
19
Евгений Пастух
ЦП
10
Остап Притула
АП
23
Фаал Бабукарра
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Верес
23
Andrii Kozhukhar
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
77
Владислав Шарай
ЛВ
7
Руслан Степанюк
ОП
14
Игорь Харатин
ОП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
11
Виталий Дахновский
ПВ
10
Венделл Кравейро
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Рух
1
Дмитрий Ледвий
ВР
28
Yegor Klymenko
ВР
29
Роман Дидык
ЦЗ
33
Arsen Zalypka
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
11
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
78
Mukhammed Dzhurabaiev
ЦП
50
Ivan Denysov
ЦП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
95
Bogdan Kyrykovych
ЦФ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Верес
73
Mykhailo Kulyk
ВР
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
3
Семен Вовченко
ЦЗ
39
Arseniy Dannikov
ЦЗ
29
Валерий Кучеров
ОП
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
88
Rostyslav Baran
ЦП
2
Максим Смиян
АП
99
Луан Кампос
ПВ
21
Orest Lepskyi
ЦФ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Герета
73
Лях
44
Холод
25
Горин
75
Китела
6
Пидгурский
19
Карабин
19
Пастух
11
Рунич
10
Притула
23
Бабукарра
4-2-1-2-1
23
17
Протасевич
33
Гончаренко
44
Чечер
5
Шевченко
7
Степанюк
14
Харатин
8
Кльоц
11
Дахновский
77
Шарай
10
Кравейро
10
Притула
29
Дидык
29
Дидык
10
Притула
75
Китела
93
Роман
93
Роман
75
Китела
44
Чечер
3
Вовченко
3
Вовченко
44
Чечер
8
Кльоц
29
Кучеров
29
Кучеров
8
Кльоц
77
Шарай
27
27
77
Шарай
11
Дахновский
99
Кампос
99
Кампос
11
Дахновский
10
Кравейро
89
Гайдучик
89
Гайдучик
10
Кравейро
Остались в запасе
Рух
Верес
1
Дмитрий Ледвий
ВР
28
Yegor Klymenko
ВР
33
Arsen Zalypka
ЦЗ
78
Mukhammed Dzhurabaiev
ЦП
50
Ivan Denysov
ЦП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
11
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
95
Bogdan Kyrykovych
ЦФ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
73
Mykhailo Kulyk
ВР
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
39
Arseniy Dannikov
ЦЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
2
Максим Смиян
АП
21
Orest Lepskyi
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
1
Дмитрий Ледвий
ВР
28
Yegor Klymenko
ВР
33
Arsen Zalypka
ЦЗ
78
Mukhammed Dzhurabaiev
ЦП
50
Ivan Denysov
ЦП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
11
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
95
Bogdan Kyrykovych
ЦФ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Остались в запасе
73
Mykhailo Kulyk
ВР
1
Pavlo Stefanyuk
ВР
39
Arseniy Dannikov
ЦЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
2
Максим Смиян
АП
21
Orest Lepskyi
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Рух - Верес
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Верес
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Верес
- : -
07.12.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
2 : 0
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
1 : 3
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Новохатный
(Киев)
Стадион:
Скиф
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