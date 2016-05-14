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Брандао
Статистика
Брандао - статистика
Завершил карьеру
16 июня 1980 (46)
#11 | Нападающий
189 см | 84 кг
Бразилия
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Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2017/2018
Франция. Лига 1 2015/2016
Франция. Кубок Лиги 2014/2015
Франция. Кубок лиги 2012/2013
Лига Чемпионов 2011/2012
Франция. Кубок лиги 2011/2012
Франция. Лига 1 2011/2012
Лига Чемпионов 2010/2011
Франция. Лига 1 2010/2011
Лига Европы 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Франция. Лига 1 2009/2010
Кубок Первого Канала 2008
Лига Чемпионов 2008/2009
Суперкубок Украины 2008
Франция. Лига 1 2008/2009
Чемпионат Украины 2008/2009
Кубок Украины 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Суперкубок Украины 2007/2008
Чемпионат Украины 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бастия
27
3
2
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Ренн
1 : 2
14.05.2016
Бастия
85' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Бастия
1 : 0
07.05.2016
Анжер
59' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Газелек
3 : 2
24.04.2016
Бастия
45' - 90'
77'
Франция. Лига 1, 34 тур
Бастия
0 : 1
16.04.2016
Сент-Этьен
1' - 63'
Франция. Лига 1, 33 тур
Тулуза
4 : 0
09.04.2016
Бастия
45' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Бастия
2 : 1
03.04.2016
Марсель
1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Бордо
1 : 1
20.03.2016
Бастия
1' - 78'
Франция. Лига 1, 30 тур
Бастия
1 : 2
12.03.2016
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Бастия
0 : 0
09.03.2016
Нант
1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Бастия
0 : 0
05.03.2016
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Ницца
0 : 2
26.02.2016
Бастия
1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Реймс
0 : 1
13.02.2016
Бастия
1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Бастия
2 : 0
06.02.2016
Труа
1' - 50'
Франция. Лига 1, 24 тур
Монако
2 : 0
02.02.2016
Бастия
45' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Бастия
1 : 0
30.01.2016
Лион
1' - 90'
69'
75'
Франция. Лига 1, 22 тур
Генгам
1 : 0
23.01.2016
Бастия
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Бастия
1 : 0
16.01.2016
Монпелье
1' - 69'
31'
Франция. Лига 1, 20 тур
ПСЖ
2 : 0
08.01.2016
Бастия
1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Бастия
2 : 0
19.12.2015
Реймс
46' - 90'
79'
Франция. Лига 1, 18 тур
Труа
1 : 1
12.12.2015
Бастия
1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Бастия
1 : 0
02.12.2015
Бордо
1' - 68'
Франция. Лига 1, 15 тур
Нант
0 : 0
28.11.2015
Бастия
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Бастия
1 : 2
22.11.2015
Газелек
1' - 90'
5'
Франция. Лига 1, 13 тур
Лилль
1 : 1
07.11.2015
Бастия
46' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Бастия
0 : 2
17.10.2015
ПСЖ
62' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Анжер
1 : 0
03.10.2015
Бастия
1' - 64'
Франция. Лига 1, 8 тур
Бастия
3 : 0
26.09.2015
Тулуза
1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Бастия
1 : 3
19.09.2015
Ницца
1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Марсель
4 : 1
13.09.2015
Бастия
1' - 90'
78'
Франция. Лига 1, 1 тур
Бастия
2 : 1
08.08.2015
Ренн
1' - 78'
78'
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