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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бастия - Лион
Бастия - Лион: обзор матча 30 января 2016
Бастия
30.01.2016, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 23 тур
1 : 0
Завершен
Лион
69'
Брандао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бастия - Лион
Замена
А. Кейта
️️️️
Г. Данич
90'
90'
Желтая карточка
С. Умтити
Красная карточка
Ж. Сиони
89'
Желтая карточка
Брандао
75'
74'
Замена
А. Калулу
️️️️
М. Вальбуэна
Замена
И. Диалло
️️️️
А. Нгандо
73'
71'
Замена
М. Корне
️️️️
Р. Геззаль
ГОЛ! 1:0!
Брандао
Пас отдал
А. Нгандо
69'
Желтая карточка
А. Нгандо
68'
Замена
К. Мабулу
️️️️
Ф. Камано
66'
45'
Замена
К. Гренье
️️️️
Д. Ферри
31'
Желтая карточка
К. Толиссо
Желтая карточка
Ф. Камано
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бастия
14
Мехди Мостефа-Сбаа
ВР
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Матье Пейберне
ЦЗ
20
Жюльен Пальмери
ЦЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
40
Франсуа Камано
ЛВ
41
Аксель Нгандо
ЦП
2
Лассана Кулибали
ЦП
29
Жиль Сиони
ПП
11
Брандао
ЦФ
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
18
Рашид Геззаль
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Бастия
1
Йеспер Хансен
ВР
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
93
Кристофер Мабулу
ЦП
12
Абдулайе Кейта
ЦП
9
Флориан Распентино
ЦФ
2
Садио Диалло
ЦФ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
2
Рафаэл
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
10
Серхи Дардер
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
15
Альдо Калулу
ЦФ
3-4-1-1
14
Мостефа-Сбаа
14
Пейберне
20
Пальмери
5
Скиллачи
28
Данич
41
Нгандо
2
Кулибали
29
Сиони
40
Камано
11
Брандао
4-1-3-1-1
1
Лопеш
13
Жалле
21
Морель
14
Умтити
2
Янга-Мбива
25
Гоналон
18
Геззаль
4
Ферри
8
Толиссо
28
Вальбуэна
91
Ляказетт
41
Нгандо
5
Диалло
5
Диалло
41
Нгандо
40
Камано
93
Мабулу
93
Мабулу
40
Камано
28
Данич
12
Кейта
12
Кейта
28
Данич
18
Геззаль
70
Корне
70
Корне
18
Геззаль
4
Ферри
19
Гренье
19
Гренье
4
Ферри
28
Вальбуэна
15
Калулу
15
Калулу
28
Вальбуэна
Остались в запасе
Бастия
Лион
1
Йеспер Хансен
ВР
9
Флориан Распентино
ЦФ
2
Садио Диалло
ЦФ
16
Матье Горжелен
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
2
Рафаэл
ПЗ
10
Серхи Дардер
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
1
Йеспер Хансен
ВР
9
Флориан Распентино
ЦФ
2
Садио Диалло
ЦФ
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
2
Рафаэл
ПЗ
10
Серхи Дардер
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Бастия - Лион
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
- : -
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 8 тур
Париж 13
1 : 0
26.09.2026
Бастия
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Мийо
(Шатне-Малабри)
Стадион:
Арман Цесари
Где смотреть матч:
Матч! Игра HD
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