Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Фернандиньо - статистика

Завершил карьеру
4 мая 1985 (41), Лондрина
#5 | Полузащитник
176 см | 67 кг
Бразилия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Атлетико Паранаэнсе
24
2
1
9
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Атлетико Минейро
1 : 0
08.12.2024
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
55'
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 2
06.12.2024
Брагантино
56' - 90'
89'
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 1
02.12.2024
Флуминенсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Баия
1 : 1
24.11.2024
Атлетико Паранаэнсе
83' - 90'
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
87' - 90'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 0
17.11.2024
Атлетико Минейро
82' - 90'
Бразилия. Серия А, 32 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 2
03.11.2024
Витория
73' - 90'
Бразилия. Серия А, 31 тур
Атлетико Паранаэнсе
3 : 0
27.10.2024
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 22 тур
Интернасьонал
2 : 2
12.08.2024
Атлетико Паранаэнсе
1' - 80'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Атлетико Паранаэнсе
0 : 2
04.08.2024
Гремио
59' - 90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Куяба
1 : 2
29.07.2024
Атлетико Паранаэнсе
1' - 52'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
11.07.2024
Баия
1' - 90'
36'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Атлетико Гойяненсе
1 : 2
08.07.2024
Атлетико Паранаэнсе
75' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 2
04.07.2024
Сан-Паулу
1' - 90'
38'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Витория
0 : 1
01.07.2024
Атлетико Паранаэнсе
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Крузейро
2 : 0
27.06.2024
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 1
23.06.2024
Коринтианс
1' - 90'
65'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Ботафого
1 : 1
20.06.2024
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 1
16.06.2024
Фламенго
1' - 90'
90'
90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Атлетико Паранаэнсе
3 : 1
14.06.2024
Крисиума
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Палмейрас
0 : 2
12.05.2024
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
81'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 0
05.05.2024
Васко да Гама
1' - 90'
58'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Жувентуде
1 : 1
29.04.2024
Атлетико Паранаэнсе
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 0
21.04.2024
Интернасьонал
1' - 90'
79'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Гремио
2 : 0
18.04.2024
Атлетико Паранаэнсе
1' - 63'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 0
14.04.2024
Куяба
1' - 90'
37'
Главные новости
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
ВидеоКорнеев прокомментировал смехотворные ошибки Бориско в матче с «Краснодаром»
00:09
Выявлены два слабых звена ЦСКА в проигранном матче с «Краснодаром»
Вчера, 23:45
2
Европейский агент прокомментировал трансфер Батракова в топ-клуб
Вчера, 23:33
1
Мусаев: «Какой-нибудь бывший футболист живет нашими поражениями, для него мед, чтобы меня уволили»
Вчера, 23:21
6
Тренер ЦСКА отреагировал на спорный гол «Краснодара»
Вчера, 23:03
2
Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Амедом»
Вчера, 22:49
1
Реакция Мусаева на победу «Краснодара» над ЦСКА
Вчера, 22:27
4
Игдисамов прокомментировал поражение ЦСКА от «Краснодара»
Вчера, 22:17
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+