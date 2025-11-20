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Фернандиньо
Новости
Фернандиньо - новости
Завершил карьеру
4 мая 1985 (41), Лондрина
#5 | Полузащитник
176 см | 67 кг
Бразилия
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Экс-игрок «Шахтера» и «Манчестер Сити» закончил карьеру в 40 лет
2025.11.20 18:27
Ди Мария повторил достижение Месси, Марсело и Фернандиньо
2024.09.19 22:00
Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон установил рекорд АПЛ
2024.05.20 19:30
В «Манчестер Сити» остался один футболист, пришедший в клуб до Гвардиолы
2022.07.15 00:29
1
Фото
Официально: Фернандиньо вернулся в «Атлетико Паранаэнсе»
2022.06.27 23:16
«Манчестер Сити» ищет левого защитника и замену для Фернандиньо
2022.06.09 09:52
37-летний Фернандиньо близок к возвращению в «Атлетико Паранаэнсе»
2022.05.21 12:12
Фернандиньо – о вылете из ЛЧ от «Реала»: «Три ночи подряд у меня практически не было сна!»
2022.05.09 19:00
Гвардиола не убедил Фернандиньо остаться в «Манчестер Сити». Игрок намерен вернуться в Бразилию
2022.05.08 10:22
«О будущем поговорим в конце сезона»: Фернандиньо опроверг свои слова об уходе из «Манчестер Сити»
2022.04.12 18:33
Фернандиньо летом покинет «Манчестер Сити» после девяти сезонов в клубе
2022.04.12 15:57
1
Фернандиньо – 4-й бразилец со 100 матчами в Лиге чемпионов
2022.03.10 09:28
Бензема и Левандовски – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ
2022.03.10 07:47
Фото
«Манчестер Сити» продлил контракт с 36-летним Фернандиньо
2021.06.29 12:15
«Барселона» претендует на 36-летнего Фернандиньо
2021.06.07 09:55
4
The Telegraph: «Манчестер Сити» продлит контракт с 36-летним Фернандиньо
2021.05.11 16:55
Фернандиньо: «Шахтер» платил мне наличными. Это была безумная куча денег. Я не знал, что с ними делать. Жена прятала их в скороварку»
2021.04.25 13:37
3
Игроки «Челтенхэма» в матче с «Манчестер Сити» обводили только Фернандиньо
2021.01.24 10:13
1
Фернандиньо может летом вернуться в «Атлетико Паранаэнсе»
2021.01.11 22:31
Канселу, Фернандиньо, Фоден – в основе «Манчестер Сити» на матч с «Реалом»; Милитао, Менди, Азар сыграют у испанцев
2020.08.07 21:07
2
Фото
Фернандиньо продлил контракт с «Манчестер Сити»
2020.01.28 18:53
1
Фернандиньо: «Если я забью определенное количество голов, контракт с «Манчестер Сити» будет продлен автоматически»
2020.01.09 00:26
The Sun: «Манчестер Сити» хочет продлить контракт с Фернандиньо
2019.10.13 07:30
Четыре игрока «Ливерпуля», шесть футболистов «Ман Сити» и Погба – в команде года АПЛ по версии PFA
2019.04.25 13:17
12
Фернандиньо: «К черту VAR»
2019.04.18 07:58
19
Гвардиола: «Думаю, Фернандиньо и Ляпорт выбыли на несколько недель»
2019.02.25 01:21
2
Фернандиньо угрожали после ЧМ-2018. Он больше не хочет играть за сборную Бразилии
2018.12.24 10:46
2
Фото
Фернандиньо разбил нос Зинченко в матче с «Борнмутом»
2018.12.02 09:11
1
«Манчестер Сити» хочет заполучить хавбека «Наполи» Аллана
2018.11.14 01:05
Видео
Бельгия обыграла Бразилию благодарю голам Фернандиньо и Де Брюйне
2018.07.06 21:53
20
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