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    Гвардиола: «Думаю, Фернандиньо и Ляпорт выбыли на несколько недель»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал травмы защитника Эмерика Ляпорта и полузащитника Фернандиньо в финале Кубка лиги с «Челси» (0:0, 4:3 по пенальти).

    «Ляпорт почувствовал что-то в конце первого тайма. У Фернандиньо что-то с мышцами. Я думаю, что они выбыли на несколько недель», – сказал Гвардиола.

    • 27 февраля «Сити» сыграет в АПЛ с «Вест Хэмом».
    • 2 марта – с «Борнмутом».
    • 9 марта – с «Уотфордом».
    • 12 марта – с «Шальке-04» в ЛЧ.

    Гиперосторожный футбол, спектакль Кепы. «Сити» обыграл «Челси» в финале Кубка Лиги

    Источник: Evening Standard

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    25.02.2019 01:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 февраля 2019, 14:16

      Для тренера это всегда головная боль.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 февраля 2019, 08:52

      Вчера День травм был в АПЛ. Причём не при стыках игроков, а по ходу самого матча. Усталость и напряжённость многих матчей, которых в АПЛ не мало, приводят к тому, что мышцы уже не выдерживают таких нагрузок и игроки просто валятся на газон от мышечной усталости.

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