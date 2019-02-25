Гвардиола: «Думаю, Фернандиньо и Ляпорт выбыли на несколько недель»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал травмы защитника Эмерика Ляпорта и полузащитника Фернандиньо в финале Кубка лиги с «Челси» (0:0, 4:3 по пенальти).

«Ляпорт почувствовал что-то в конце первого тайма. У Фернандиньо что-то с мышцами. Я думаю, что они выбыли на несколько недель», – сказал Гвардиола.

27 февраля «Сити» сыграет в АПЛ с «Вест Хэмом».

2 марта – с «Борнмутом».

9 марта – с «Уотфордом».

12 марта – с «Шальке-04» в ЛЧ.

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