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    The Sun: «Манчестер Сити» хочет продлить контракт с Фернандиньо

    «Манчестер Сити» собирается предложить новый контракт полузащитнику Фернандиньо, сообщает The Sun.

    По информации источника, стороны могут заключить соглашение до 2021 года. Действующий договор истекает следующим летом.

    Тренерский штаб хочет сохранить бразильца, поскольку он обладает важными для команды качествами – универсализмом и лидерством.

    При этом, скорее всего, футболисту придется пойти на понижение зарплаты, которая сейчас составляет 120 тысяч фунтов в неделю (более 7 миллионов евро в год).

    • Фернандиньо выступает за «Сити» с 2013 года.
    • В активе хавбека 279 матчей, 23 гола и 25 ассистов.

    Источник: The Sun

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