Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • The Sun: «Манчестер Сити» хочет продлить контракт с Фернандиньо

The Sun: «Манчестер Сити» хочет продлить контракт с Фернандиньо

13 октября 2019, 07:30

«Манчестер Сити» собирается предложить новый контракт полузащитнику Фернандиньо, сообщает The Sun.

По информации источника, стороны могут заключить соглашение до 2021 года. Действующий договор истекает следующим летом.

Тренерский штаб хочет сохранить бразильца, поскольку он обладает важными для команды качествами – универсализмом и лидерством.

При этом, скорее всего, футболисту придется пойти на понижение зарплаты, которая сейчас составляет 120 тысяч фунтов в неделю (более 7 миллионов евро в год).

  • Фернандиньо выступает за «Сити» с 2013 года.
  • В активе хавбека 279 матчей, 23 гола и 25 ассистов.

Источник: The Sun
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Фернандиньо
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+