Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    2 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    3 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?

    Фернандиньо: «Шахтер» платил мне наличными. Это была безумная куча денег. Я не знал, что с ними делать. Жена прятала их в скороварку»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо рассказал о зарплате в «Шахтере». Часть денег ему давали наличными.

    «В первый год в «Шахтере» клуб выплачивал бонусы наличными. Это была куча денег. Сумма казалась безумием, так как для меня в какое-то время и 30 долларов были большой суммой. Я не знал, что делать с такими деньгами.

    Показал их жене, она завернула в полотенце и спрятала в скороварку. На первую зарплату и бонус за подпись я купил маме квартиру в Куритибе», – рассказал Фернандиьо.

    • Фернандиньо играл за «Шахтер» с 2005 по 2013 год.
    • С командой он брал Кубок УЕФА.
    • Фернандиньо – действующий победитель Кубка Америки.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: The Players' Tribune

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:37
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    84900
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru