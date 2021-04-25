Фернандиньо: «Шахтер» платил мне наличными. Это была безумная куча денег. Я не знал, что с ними делать. Жена прятала их в скороварку»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо рассказал о зарплате в «Шахтере». Часть денег ему давали наличными.

«В первый год в «Шахтере» клуб выплачивал бонусы наличными. Это была куча денег. Сумма казалась безумием, так как для меня в какое-то время и 30 долларов были большой суммой. Я не знал, что делать с такими деньгами.

Показал их жене, она завернула в полотенце и спрятала в скороварку. На первую зарплату и бонус за подпись я купил маме квартиру в Куритибе», – рассказал Фернандиьо.