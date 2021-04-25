Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Фернандиньо: «Шахтер» платил мне наличными. Это была безумная куча денег. Я не знал, что с ними делать. Жена прятала их в скороварку»

Фернандиньо: «Шахтер» платил мне наличными. Это была безумная куча денег. Я не знал, что с ними делать. Жена прятала их в скороварку»

25 апреля 2021, 13:37
3

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо рассказал о зарплате в «Шахтере». Часть денег ему давали наличными.

«В первый год в «Шахтере» клуб выплачивал бонусы наличными. Это была куча денег. Сумма казалась безумием, так как для меня в какое-то время и 30 долларов были большой суммой. Я не знал, что делать с такими деньгами.

Показал их жене, она завернула в полотенце и спрятала в скороварку. На первую зарплату и бонус за подпись я купил маме квартиру в Куритибе», – рассказал Фернандиьо.

  • Фернандиньо играл за «Шахтер» с 2005 по 2013 год.
  • С командой он брал Кубок УЕФА.
  • Фернандиньо – действующий победитель Кубка Америки.

Источник: The Players' Tribune
Англия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Манчестер Сити Шахтер Фернандиньо
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
вальтер79
1619357572
главное что не сварила их там случайно))))
Ответить
Вомбат
1619360542
Пусть Фернандиньо теперь представит, куда его жена смогла бы прятать его нынешнюю зарплату, если бы Сити платил наличными, купюрами в 1 фунт стерлингов.
Ответить
Главные новости
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
22:48
3
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
22:19
3
«Как это пенальти?»: Шнякин – о скандале в Воронеже
22:07
8
РПЛ. «Динамо» на выезде победило «Локо» (1:0) благодаря пенальти
22:02
21
РПЛ. «Ахмат» и «Крылья Советов» устроили голевую феерию (3:3)
21:59
1
Батраков впервые попал в заявку «Галатасарая» на матч
21:35
3
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
21:01
1
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
20:45
2
«Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже
20:42
9
Раскрыта точная сумма трансфера Аззи из «Динамо Мх» в ЦСКА
20:02
1
Все новости
Все новости
АПЛ. «Ливерпуль» снова потерял очки, сыграв вничью с «Ноттингем Форест»
16:27
Альварес принял решение по возвращению в АПЛ
14:53
1
Эндрик заинтересовал четыре клуба
13:26
1
«Ливерпуль» повторит свой трансферный рекорд
11:41
1
34-летний воспитанник «Челси» погиб в пустыне
11:17
1
Фото«Астон Вилла» совершила рекордный трансфер
08:45
1
Хулиан Альварес вместо «Барсы» может вернуться в бывший клуб
01:44
ФотоЧемпион АПЛ пополнил кипрский клуб
01:11
АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил на выезде «Пэлас» (4:1), у Холанда дубль
Вчера, 23:57
«Арсенал» продаст вингера сборной Бразилии в Саудовскую Аравию за сумму свыше 65 миллионов
Вчера, 13:31
«Челси» согласовал трансфер нового вратаря
27 августа
«Арсенал» избавился от игрока, пробывшего 19 лет в клубе
27 августа
Фото«Астон Вилла» подписала 7-кратного чемпиона Германии
27 августа
Фото«Тоттенхэм» подписал еще одного футболиста «Манчестер Сити»
27 августа
Чемпион мира Мартинес согласился уйти из «Астон Виллы» в другой клуб АПЛ
27 августа
Топ-10 лучших тренеров в истории АПЛ по версии BBC
27 августа
2
«ПСЖ» получит за Барколя 100+20 миллионов
27 августа
Фото«Манчестер Сити» продал игрока за 50 миллионов
26 августа
ФотоКлуб АПЛ арендовал вратаря «Ювентуса»
26 августа
Фото«Челси» отправил защитника в другой клуб из Лондона
26 августа
Фото«Манчестер Сити» подписал 18-летнего марокканца за 100 миллионов
26 августа
3
Игрок сборной России начал новый сезон в молодежке «Манчестер Юнайтед»
26 августа
ФотоНазван лучший игрок прошлого сезона АПЛ
25 августа
«Арсенал» совершит рекордную продажу в истории клуба
25 августа
1
«Манчестер Юнайтед» объявил о покупке полузащитника за 70 миллионов
25 августа
1
Игрок «Челси», купленный за 121 миллион, согласился на переход в «Манчестер Сити»
25 августа
Фото«Тоттенхэм» объявил о покупке игрока «Манчестер Сити» за 85 миллионов
25 августа
АПЛ. «Челси» победил «Фулхэм» в противостоянии двух экс-тренеров «Реала»
24 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+