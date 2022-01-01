Фернандиньо – 4-й бразилец со 100 матчами в Лиге чемпионов

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо принял участие в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов против «Спортинга» (0:0).

Для него это сотый матч в главном еврокубке.

Фернандиньо стал четвертым бразильцем, которому удалось достичь такого показателя.

Хавбек «Сити» повторил достижение Роберто Карлоса, Дани Алвеса и Марсело.

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