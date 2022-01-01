Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
2 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
3 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?

Фернандиньо – 4-й бразилец со 100 матчами в Лиге чемпионов

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо принял участие в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов против «Спортинга» (0:0).

Для него это сотый матч в главном еврокубке.

Фернандиньо стал четвертым бразильцем, которому удалось достичь такого показателя.

Хавбек «Сити» повторил достижение Роберто Карлоса, Дани Алвеса и Марсело.

Неймар и Доннарумма едва не подрались в раздевалке после поражения от «Реала» (Marca)

Куртуа – об игре Бензема: «Пора уже, чтобы это отразилось в рейтинге «Золотого мяча»

Бензема – о первом голе в ворота «ПСЖ»: «Это не ошибка Доннаруммы»

Источник: Opta

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 09:28
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11