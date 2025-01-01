Введите ваш ник на сайте
Главная
Фернандиньо
Трансферы
Фернандиньо - трансферы
Завершил карьеру
4 мая 1985 (40), Лондрина
#5 | Полузащитник
176 см | 67 кг
Бразилия
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
01.01.25 / -
Атлетико Паранаэнсе
Без клуба
Свободный агент
18.07.22 / 01.01.25
Манчестер Сити
Атлетико Паранаэнсе
Свободный агент
01.07.13 / 18.07.22
Шахтер
Манчестер Сити
40 млн €
01.07.05 / 01.07.13
Атлетико Паранаэнсе
Шахтер
7,80 млн €
