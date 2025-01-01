Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Фернандиньо - трансферы

Завершил карьеру
4 мая 1985 (40), Лондрина
#5 | Полузащитник
176 см | 67 кг
Бразилия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
01.01.25 / -
Атлетико Паранаэнсе
Без клуба
Свободный агент
18.07.22 / 01.01.25
Манчестер Сити
Атлетико Паранаэнсе
Свободный агент
01.07.13 / 18.07.22
Шахтер
Манчестер Сити
40 млн €
01.07.05 / 01.07.13
Атлетико Паранаэнсе
Шахтер
7,80 млн €
Главные новости
Последнее предложение «Локо» Баринову, на «Крылья» завели судебное дело, Семаку выписали очки и другие новости
01:23
Примера. «Барселона» победила «Атлетико» (3:1) и оторвалась от «Реала» на 4 очка
01:03
АПЛ. «Манчестер Сити» и «Фулхэм» забили 9 голов на двоих
00:28
2
«Лысого, усатого, красивого?» Черчесов отреагировал на похвалу от игрока «Ахмата»
Вчера, 23:40
1
Ташуев объяснил свои слова про «Спартак»: «Читайте контекст»
Вчера, 23:26
4
Фото«Переписывает историю»: Холанд установил очередной рекорд в АПЛ
Вчера, 23:21
1
«Самый талантливый, кому не дают работать»: Бубнов предложил тренера «Спартаку»
Вчера, 22:36
10
Дмитриев ответил Талалаеву: «Так про «Спартак» никто не должен говорить»
Вчера, 22:23
3
Черчесов назвал клуб РПЛ, к которому труднее всего готовиться
Вчера, 21:54
1
Агент Тюкавина высказался о возможном переходе в «Зенит»
Вчера, 21:30
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 