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    Фернандиньо: «К черту VAR»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо эмоционально отреагировал на вылет своей команды из Лиги чемпионов.

    «Тоттенхэм» выбил манкунианцев из турнира благодаря правилу выездного гола.

    При этом «Сити» забил нужный для выхода в 1/2 финала мяч на 93-й минуте, но арбитр встречи Чунейт Чакир отменил его после просмотра видеоповтора.

    «К черту VAR!» – сказал Фернандиньо журналистам после матча.

    • «Манчестер Сити» вылетел из ЛЧ на стадии 1/4 финала в третьем сезоне подряд.
    • Ранее обидчиками команды Хосепа Гвардиола выступали «Монако» и «Ливерпуль».

    Источник: твиттер журналиста Sunday Mirror Саймона Маллока

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5649

      Asbjorn 3 минуты назад

      В противоположной ситуации он говорил бы по другому

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    • ...
      Рейтинг: +208

      Правдоруб100 11 минут назад

      За такие высказывания отлучить от футбола, чтоб другим неповадно было играть не по правилам!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +178

      OBOLEV 38 минут назад

      Наверное есть какая то высшая справедливость ) Что у шейхов в лч не катит.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +10151

      bset 49 минут назад

      Игроки расстроились, что теперь нельзя забивать из оффсайда и придется играть по правилам.

      2
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      Рейтинг: +497

      Фанат Рубина 54 минуты назад

      к черту фернандиньо

      2
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      Рейтинг: +108

      JackBruce > Фанат Рубина 32 минуты назад

      Все будет хорошо ... Отныне никаких липовых голов с оффсайда!

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