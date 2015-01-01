Фернандиньо: «К черту VAR»

В противоположной ситуации он говорил бы по другому
Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо эмоционально отреагировал на вылет своей команды из Лиги чемпионов.
«Тоттенхэм» выбил манкунианцев из турнира благодаря правилу выездного гола.
При этом «Сити» забил нужный для выхода в 1/2 финала мяч на 93-й минуте, но арбитр встречи Чунейт Чакир отменил его после просмотра видеоповтора.
«К черту VAR!» – сказал Фернандиньо журналистам после матча.
- «Манчестер Сити» вылетел из ЛЧ на стадии 1/4 финала в третьем сезоне подряд.
- Ранее обидчиками команды Хосепа Гвардиола выступали «Монако» и «Ливерпуль».