Фернандиньо: «К черту VAR»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо эмоционально отреагировал на вылет своей команды из Лиги чемпионов.

«Тоттенхэм» выбил манкунианцев из турнира благодаря правилу выездного гола.

При этом «Сити» забил нужный для выхода в 1/2 финала мяч на 93-й минуте, но арбитр встречи Чунейт Чакир отменил его после просмотра видеоповтора.

«К черту VAR!» – сказал Фернандиньо журналистам после матча.