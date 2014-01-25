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Дорлан Пабон
Статистика
Дорлан Пабон - статистика
Завершил карьеру
24 января 1988 (38), Медельин
#11 | Нападающий
170 см | 69 кг
Колумбия
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2013/2014
Лига Европы 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Италия. Серия А 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Валенсия
13
3
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 21 тур
Валенсия
2 : 2
25.01.2014
Эспаньол
82' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Малага
0 : 0
17.01.2014
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Валенсия
2 : 0
04.01.2014
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Атлетико
3 : 0
15.12.2013
Валенсия
66' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Валенсия
3 : 0
01.12.2013
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
2 : 1
24.11.2013
Валенсия
1' - 72'
Испания. Примера, 13 тур
Валенсия
2 : 2
10.11.2013
Вальядолид
1' - 90'
29'
Испания. Примера, 12 тур
Хетафе
0 : 1
03.11.2013
Валенсия
1' - 65'
41'
Испания. Примера, 11 тур
Валенсия
1 : 2
30.10.2013
Альмерия
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Вильярреал
4 : 1
27.10.2013
Валенсия
1' - 80'
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
1 : 2
19.10.2013
Реал Сосьедад
1' - 90'
90'
Испания. Примера, 8 тур
Атлетик
1 : 1
06.10.2013
Валенсия
1' - 75'
Испания. Примера, 7 тур
Валенсия
1 : 0
28.09.2013
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Гранада
0 : 1
25.09.2013
Валенсия
1' - 65'
Испания. Примера, 5 тур
Валенсия
3 : 1
22.09.2013
Севилья
1' - 70'
Испания. Примера, 4 тур
Бетис
3 : 1
15.09.2013
Валенсия
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Валенсия
2 : 3
01.09.2013
Барселона
1' - 90'
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