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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Севилья
Валенсия - Севилья: обзор матча 22 сентября 2013
Валенсия
22.09.2013, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 5 тур
3 : 1
Завершен
Севилья
32'
Жонас
73'
Жонас
82'
В. Руис
52'
К. Гамейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Севилья
Желтая карточка
Э. Банега
90'
+1
89'
Желтая карточка
Кала
ГОЛ! 3:1!
В. Руис
Пас отдал
Э. Банега
82'
Замена
С. Каналес
️️️️
Жонас
78'
76'
Замена
К. Бакка
️️️️
С. Мбиа
ГОЛ! 2:1!
Жонас
Пас отдал
Ж. Перейра
73'
71'
Замена
Б. Рабельо
️️️️
Витоло
Замена
Х. Бернат
️️️️
Д. Пабон
70'
63'
Замена
С. Кристофоро
️️️️
К. Гамейро
Замена
В. Руис
️️️️
Р. Кошта
58'
52'
ГОЛ! 1:1!
К. Гамейро
Пас отдал
С. Мбиа
Желтая карточка
Жонас
38'
ГОЛ! 1:0!
Жонас
Пас отдал
Ф. Картабия
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
11
Эвер Банега
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
17
Жонас
ЦФ
9
Элдер Поштига
ЦФ
11
Дорлан Пабон
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Севилья
34
Бету
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
16
Кала
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
11
Иван Ракитич
ЦП
29
Хаиро Самперио
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
22
Марко Марин
АП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
21
Мичел
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
Севилья
13
Хави Варас
ВР
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
10
Брайан Рабельо
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
3-3-1-3
25
Алвес
20
Кошта
22
Матье
27
Перейра
11
Банега
18
Гуардадо
18
Фуэго
10
Картабия
11
Пабон
9
Поштига
17
Жонас
4-3-2-1
34
Бету
23
Коке
5
Морено
16
Кала
3
Наварро
11
Ракитич
29
Самперио
25
Мбиа
22
Марин
7
Витоло
9
Гамейро
11
Пабон
24
Бернат
24
Бернат
11
Пабон
20
Кошта
4
Руис
4
Руис
20
Кошта
17
Жонас
20
Каналес
20
Каналес
17
Жонас
7
Витоло
10
Рабельо
10
Рабельо
7
Витоло
9
Гамейро
41
Кристофоро
41
Кристофоро
9
Гамейро
25
Мбиа
70
Бакка
70
Бакка
25
Мбиа
Остались в запасе
Валенсия
Севилья
8
Софиан Фегули
ОП
13
Висенте Гуаита
ВР
10
Даниэль Парехо
ЦП
21
Мичел
ЦП
Главный тренер
Мирослав Джукич
13
Хави Варас
ВР
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
8
Софиан Фегули
ОП
13
Висенте Гуаита
ВР
10
Даниэль Парехо
ЦП
21
Мичел
ЦП
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
Главный тренер
Мирослав Джукич
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Валенсия - Севилья
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Месталья
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