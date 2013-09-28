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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Райо Вальекано
Валенсия - Райо Вальекано: обзор матча 28 сентября 2013
Валенсия
28.09.2013, суббота, 18:00
Испания. Примера, 7 тур
1 : 0
Завершен
Райо Вальекано
37'
Жонас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Райо Вальекано
86'
Замена
Н. Кастильо
️️️️
С. Ньигес
Замена
А. Барраган
️️️️
Ж. Перейра
82'
80'
Желтая карточка
З. Каштру
77'
Желтая карточка
С. Ньигес
Замена
Мичел
️️️️
Э. Банега
76'
75'
Замена
А. Буэно
️️️️
Р. Баэна
Замена
С. Фегули
️️️️
Ф. Картабия
68'
63'
Желтая карточка
А. Гонсалес
Желтая карточка
Ф. Картабия
63'
60'
Замена
А. Переа
️️️️
С. Фернандес
42'
Желтая карточка
А. Арбилья
ГОЛ! 1:0!
Жонас
37'
Желтая карточка
Ж. Перейра
31'
Желтая карточка
В. Руис
14'
4'
Желтая карточка
Р. Баэна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
11
Эвер Банега
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Федерико Картабия
ПВ
11
Дорлан Пабон
ЦФ
17
Жонас
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Райо Вальекано
23
Рубен
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
7
Ласс Бангура
ЦФ
11
Хоакин Ларривей
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
19
Антонио Барраган
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
21
Мичел
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
47
Иси
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
11
Нери Кастильо
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
4-2-2-2
25
Алвес
24
Бернат
22
Матье
27
Перейра
4
Руис
11
Банега
18
Фуэго
20
Каналес
10
Картабия
17
Жонас
11
Пабон
3-4-1-2
23
Рубен
23
Арбилья
83
Зе Каштру
22
Мохика
10
Трасоррас
15
Баэна
8
Ньигес
8
Гонсалес
30
Фернандес
11
Ларривей
7
Бангура
10
Картабия
8
Фегули
8
Фегули
10
Картабия
27
Перейра
19
Барраган
19
Барраган
27
Перейра
11
Банега
21
Мичел
21
Мичел
11
Банега
8
Ньигес
11
Кастильо
11
Кастильо
8
Ньигес
30
Фернандес
80
Переа
80
Переа
30
Фернандес
15
Баэна
19
Буэно
19
Буэно
15
Баэна
Остались в запасе
Валенсия
Райо Вальекано
1
Хауме
ВР
21
Ориоль Ромеу
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
47
Иси
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
21
Ориоль Ромеу
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Остались в запасе
47
Иси
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Статистика матча Валенсия - Райо Вальекано
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Месталья
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