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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Валенсия
Малага - Валенсия: обзор матча 17 января 2014
Малага
17.01.2014, пятница, 23:59
Испания. Примера, 20 тур
0 : 0
Завершен
Валенсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Валенсия
Замена
Ф. Портильо
️️️️
Дуда
82'
81'
Замена
Э. Поштига
️️️️
Жонас
Замена
Хуанми
️️️️
Элизеу
79'
70'
Желтая карточка
П. Алькасер
66'
Желтая карточка
П. Пьятти
Замена
П. Перес
️️️️
Саму
65'
64'
Замена
С. Фегули
️️️️
Д. Парехо
Желтая карточка
С. Санчес
45'
+1
44'
Желтая карточка
О. Ромеу
Желтая карточка
Элизеу
28'
17'
Желтая карточка
Ж. Матье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
5
Антунеш
ЦЗ
4
Флавиу Феррейра
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
4
Игнасио Камачо
ЦП
14
Саму
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
17
Жонас
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
77
Педро Моралес
ЛП
12
Бобли Андерсон
ЦП
11
Пабло Перес
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
18
Хави Фуэго
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
9
Элдер Поштига
ЦФ
11
Дорлан Пабон
ЦФ
3-2-3-1-1
13
Кабальеро
20
Санчес
5
Антунеш
4
Феррейра
19
Элизеу
18
Гамес
4
Камачо
14
Саму
12
Тиссоне
17
Дуда
24
Санта Крус
3-4-1-2
25
Алвес
20
Кошта
22
Матье
27
Перейра
11
Банега
21
Ромеу
10
Парехо
18
Гуардадо
10
Пьятти
17
Жонас
9
Алькасер
14
Саму
11
Перес
11
Перес
14
Саму
17
Дуда
20
Портильо
20
Портильо
17
Дуда
19
Элизеу
7
Хуанми
7
Хуанми
19
Элизеу
10
Парехо
8
Фегули
8
Фегули
10
Парехо
17
Жонас
9
Поштига
9
Поштига
17
Жонас
Остались в запасе
Малага
Валенсия
12
Бобли Андерсон
ЦП
13
Идрисс Камени
ВР
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
77
Педро Моралес
ЛП
10
Федерико Картабия
ПВ
13
Висенте Гуаита
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
18
Хави Фуэго
ЦП
11
Дорлан Пабон
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Остались в запасе
12
Бобли Андерсон
ЦП
13
Идрисс Камени
ВР
2
Маркос Ангелери
ЦЗ
77
Педро Моралес
ЛП
Остались в запасе
10
Федерико Картабия
ПВ
13
Висенте Гуаита
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
18
Хави Фуэго
ЦП
11
Дорлан Пабон
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Статистика матча Малага - Валенсия
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дельгадо Феррейро
(Португалете)
Стадион:
Ла Росаледа
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