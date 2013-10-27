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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Валенсия
Вильярреал - Валенсия: обзор матча 27 октября 2013
Вильярреал
27.10.2013, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 10 тур
4 : 1
Завершен
Валенсия
17'
И. Уче
22'
Э. Перес
49'
Д. Дос Сантос
84'
Д. Дос Сантос
63'
Р. Кошта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Валенсия
Желтая карточка
Т. Пина
87'
Замена
Х. Перейра
️️️️
Э. Перес
85'
ГОЛ! 4:1!
Д. Дос Сантос
Пас отдал
Бруно
84'
80'
Замена
С. Фегули
️️️️
Д. Пабон
75'
Замена
Э. Поштига
️️️️
Жонас
Замена
Х. Акино
️️️️
И. Уче
73'
Замена
Т. Пина
️️️️
Кани
67'
63'
ГОЛ! 3:1!
Р. Кошта
Пас отдал
Д. Парехо
58'
Желтая карточка
С. Каналес
57'
Замена
Д. Парехо
️️️️
Э. Банега
54'
Желтая карточка
Х. Фуэго
Желтая карточка
Х. Антонио Дорадо
52'
Пенальти не реализован!
Д. Дос Сантос
49'
ГОЛ! 3:0!
Д. Дос Сантос
Пас отдал
И. Уче
49'
Желтая карточка
Х. Коста
43'
ГОЛ! 2:0!
Э. Перес
Пас отдал
Кани
22'
ГОЛ! 1:0!
И. Уче
Пас отдал
Д. Дос Сантос
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Бруно
ЦП
8
Кани
ПП
30
Эрнан Перес
ЦФ
14
Икечукву Уче
ЦФ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
11
Эвер Банега
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Федерико Картабия
ПВ
17
Жонас
ЦФ
11
Дорлан Пабон
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
14
Пабло Иньигес
ЦЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
24
Жереми Пербе
ЦФ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
9
Элдер Поштига
ЦФ
4-3-3
1
Асенхо
24
Коста
5
Дорадо
37
Мусаккио
2
Гаспар
14
Тригерос
21
Бруно
8
Кани
10
Дос Сантос
14
Уче
30
Перес
4-2-2-2
13
Гуаита
20
Кошта
22
Матье
27
Перейра
24
Бернат
11
Банега
18
Фуэго
10
Картабия
20
Каналес
11
Пабон
17
Жонас
8
Кани
17
Пина
17
Пина
8
Кани
14
Уче
20
Акино
20
Акино
14
Уче
30
Перес
9
Перейра
9
Перейра
30
Перес
11
Пабон
8
Фегули
8
Фегули
11
Пабон
11
Банега
10
Парехо
10
Парехо
11
Банега
17
Жонас
9
Поштига
9
Поштига
17
Жонас
Остались в запасе
Вильярреал
Валенсия
12
Хуан Карлос
ВР
14
Пабло Иньигес
ЦЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
24
Жереми Пербе
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
25
Диего Алвес
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
Главный тренер
Мирослав Джукич
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
14
Пабло Иньигес
ЦЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
24
Жереми Пербе
ЦФ
Остались в запасе
25
Диего Алвес
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Мирослав Джукич
Статистика матча Вильярреал - Валенсия
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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