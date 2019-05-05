Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Клаудио Якоб - статистика

Завершил карьеру
18 июля 1987 (39)
#22 | Полузащитник
181 см
Аргентина | Испания
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ноттингем Форест
11
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Ноттингем Форест
1 : 0
05.05.2019
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 1
27.04.2019
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Ноттингем Форест
3 : 0
22.04.2019
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Шеффилд Юнайтед
2 : 0
19.04.2019
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Ноттингем Форест
1 : 2
13.04.2019
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
09.04.2019
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Ротерхэм
2 : 1
06.04.2019
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Ноттингем Форест
2 : 1
30.03.2019
Суонси
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Престон
0 : 0
16.02.2019
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Вест Бромвич
2 : 2
12.02.2019
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Ноттингем Форест
2 : 1
09.02.2019
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Бирмингем Сити
2 : 0
02.02.2019
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
26.01.2019
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
19.01.2019
Бристоль Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Рединг
2 : 0
12.01.2019
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Ноттингем Форест
4 : 2
01.01.2019
Лидс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Миллуолл
1 : 0
29.12.2018
Ноттингем Форест
1' - 90'
31'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Норвич Сити
3 : 3
26.12.2018
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
22.12.2018
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Дерби Каунти
0 : 0
17.12.2018
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
08.12.2018
Престон
1' - 90'
86'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Ноттингем Форест
2 : 0
01.12.2018
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Астон Вилла
5 : 5
28.11.2018
Ноттингем Форест
1' - 90'
65'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Халл Сити
0 : 2
24.11.2018
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Ноттингем Форест
0 : 0
10.11.2018
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Ноттингем Форест
1 : 0
03.11.2018
Шеффилд Юнайтед
1' - 90'
Главные новости
Черданцев похвалил «Зенит» за грамотное стратегическое решение
13:41
5
Названы 3 игрока, которых «Балтика» готова продать зимой
13:27
В клубе РПЛ приняли решение по Дзюбе и Кокорину
13:06
Мбаппе объяснил, почему должен получить «Золотой мяч»
12:57
1
Талалаев высказался о наступе Дугласа Сантоса на голову игрока «Балтики»
12:48
9
Слуцкий рассказал об охоте футбольных тарелочниц на игроков
12:39
Орлов сказал, хочет ли Слуцкий возглавить «Зенит»
12:13
4
Два клуба РПЛ заинтересованы в экс-игроке «Манчестер Юнайтед»
11:54
Тюкавин объявил о подготовке к переговорам с европейскими клубами
11:28
2
Основной голкипер одного из клубов РПЛ может уйти по окончании сезона
10:59
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+