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Григорий Постаногов
Статистика
Григорий Постаногов - статистика
Завершил карьеру
27 июня 1995 (31)
#76 | Нападающий
169 см | 60 кг
Россия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2015/2016
Россия. Молодежное первенство 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Балтика
13
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 30 тур
Балтика
1 : 1
07.04.2016
Спартак-2
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
КАМАЗ
0 : 0
03.04.2016
Балтика
1' - 41'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Балтика
0 : 1
27.03.2016
Армавир
1' - 62'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
3 : 1
20.03.2016
Cибирь
1' - 55'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Волга
0 : 1
16.03.2016
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 0
12.03.2016
Сокол
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
29.11.2015
Балтика
60' - 84'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Балтика
3 : 0
25.11.2015
Луч
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Балтика
0 : 0
15.11.2015
Енисей
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Волгарь
1 : 0
08.11.2015
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Балтика
3 : 1
11.10.2015
Зенит-2
87' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Байкал
1 : 0
04.10.2015
Балтика
52' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Балтика
1 : 1
28.09.2015
Факел
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Спартак-2
0 : 1
20.09.2015
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 11 тур
Балтика
1 : 2
14.09.2015
КАМАЗ
1' - 71'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Армавир
1 : 2
07.09.2015
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Cибирь
1 : 0
31.08.2015
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Балтика
0 : 1
23.08.2015
Волга
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
Сокол
1 : 1
17.08.2015
Балтика
88' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Балтика
1 : 0
10.08.2015
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
Луч
2 : 2
03.08.2015
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Балтика
1 : 1
27.07.2015
Тюмень
58' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Енисей
1 : 1
20.07.2015
Балтика
83' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Балтика
2 : 1
15.07.2015
Волгарь
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Шинник
0 : 1
11.07.2015
Балтика
81' - 90'
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