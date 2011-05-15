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Висенте
Статистика
Висенте - статистика
Завершил карьеру
16 июля 1981 (45), Валенсия
#14 | Полузащитник
176 см | 70 кг
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2010/2011
Испания. Примера 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Испания. Кубок 2008/2009
Испания. Примера 2008/2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Суперкубок Испании 2008
Испания. Примера 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Валенсия
14
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 37 тур
Валенсия
0 : 0
15.05.2011
Леванте
74' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Мальорка
1 : 2
05.03.2011
Валенсия
81' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Валенсия
0 : 1
02.03.2011
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Атлетик
1 : 2
27.02.2011
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Атлетико
1 : 2
12.02.2011
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Валенсия
2 : 0
16.01.2011
Депортиво
1' - 88'
83'
Испания. Примера, 18 тур
Леванте
0 : 1
09.01.2011
Валенсия
75' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Валенсия
2 : 1
02.01.2011
Эспаньол
59' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Реал Сосьедад
1 : 2
18.12.2010
Валенсия
73' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Валенсия
3 : 3
13.12.2010
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Валенсия
2 : 1
28.11.2010
Альмерия
66' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
1 : 1
20.11.2010
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Валенсия
2 : 0
14.11.2010
Хетафе
67' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
1 : 1
30.10.2010
Сарагоса
1' - 68'
Испания. Примера, 8 тур
Валенсия
1 : 2
23.10.2010
Мальорка
1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Барселона
2 : 1
16.10.2010
Валенсия
84' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Валенсия
2 : 1
02.10.2010
Атлетик
65' - 90'
90'
Испания. Примера, 2 тур
Валенсия
1 : 0
11.09.2010
Расинг
1' - 88'
Испания. Примера, 1 тур
Малага
1 : 3
28.08.2010
Валенсия
1' - 59'
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