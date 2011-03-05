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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Валенсия
Мальорка - Валенсия: обзор матча 05 марта 2011
Мальорка
05.03.2011, суббота, 20:00
Испания. Примера, 27 тур
1 : 2
Завершен
Валенсия
31'
И. Рамис (П)
33'
П. Эрнандес
56'
П. Эрнандес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Валенсия
Замена
Д. Альбельда
️️️️
Э. Банега
Замена
Ж. Виктор
️️️️
Д. Де Гузман
Замена
С. Техера
️️️️
Х. Луис Марти
Замена
Висенте
️️️️
Х. Мата
Желтая карточка
И. Рамис
Желтая карточка
П. Вебо
Замена
Хоакин
️️️️
Жонас
Замена
А. Иенага
️️️️
М. Перейра
ГОЛ! 1:2!
П. Эрнандес
Пас отдал
Жонас
Травма
М. Топал
ГОЛ! 1:1!
П. Эрнандес
Пас отдал
А. Адурис
ГОЛ с пенальти! 1:0!
И. Рамис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
3
Кевин
ЛЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
(К)
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
22
Пабло Сендрос
ПЗ
5
Гонсало Кастро
ЛВ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
19
Хосе Луис Марти
ЦП
10
Эмилио Нсуе
АП
7
Мишель Перейра
ПВ
9
Пьер Вебо
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
4
Давид Наварро
(К)
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
64
Хуан Мата
АП
19
Пабло Эрнандес
ПП
17
Жонас
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Мальорка
30
Йерай Гомес
ВР
1
Герман Люкс
ВР
22
Энрике Корралес
ЛЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
14
Акихиро Иенага
ЦП
3
Жоао Виктор
ЦП
8
Серхио Техера
ЦП
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
14
Висенте
ЛВ
6
Давид Альбельда
ЦП
17
Хоакин
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
4-2-3-1
13
Ават
3
Кевин
16
Нуньеш
4
Рамис
22
Сендрос
18
Де Гузман
19
Марти
5
Кастро
10
Нсуе
7
Перейра
9
Вебо
4-3-1-2
13
Гуаита
2
Бруно
20
Кошта
4
Наварро
18
Альба
19
Эрнандес
5
Топал
11
Банега
64
Мата
20
Адурис
17
Жонас
7
Перейра
14
Иенага
14
Иенага
7
Перейра
18
Де Гузман
3
Виктор
3
Виктор
18
Де Гузман
19
Марти
8
Техера
8
Техера
19
Марти
11
Банега
6
Альбельда
6
Альбельда
11
Банега
64
Мата
14
Висенте
14
Висенте
64
Мата
17
Жонас
17
Хоакин
17
Хоакин
17
Жонас
Остались в запасе
Мальорка
Валенсия
30
Йерай Гомес
ВР
1
Герман Люкс
ВР
22
Энрике Корралес
ЛЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
1
Сесар Санчес
ВР
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
30
Йерай Гомес
ВР
1
Герман Люкс
ВР
22
Энрике Корралес
ЛЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
Остались в запасе
1
Сесар Санчес
ВР
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Мальорка - Валенсия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 19:55 (прямая)
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