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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Валенсия
Вильярреал - Валенсия: обзор матча 20 ноября 2010
Вильярреал
20.11.2010, суббота, 20:00
Испания. Примера, 12 тур
1 : 1
Завершен
Валенсия
73'
Д. Росси
21'
А. Адурис
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Валенсия
Желтая карточка
М. Сенна
Желтая карточка
А. Деальберт
Желтая карточка
С. Касорла
Желтая карточка
Т. Коста
Желтая карточка
Хоакин
Вторая желтая
М. Станкявичус
Замена
Р. Сольдадо
️️️️
А. Адурис
ГОЛ! 1:1!
Д. Росси
Пас отдал
Кани
Замена
М. Сенна
️️️️
Б. Валеро
Желтая карточка
Бруно
Замена
М. Рубен
️️️️
Х. Капдевила
Травма
Х. Капдевила
Желтая карточка
М. Станкявичус
Замена
А. Деальберт
️️️️
Л. Мигел
Желтая карточка
Б. Валеро
Замена
Э. Банега
️️️️
Д. Наварро
Травма
Д. Наварро
Желтая карточка
Д. Наварро
ГОЛ! 0:1!
А. Адурис
Пас отдал
Хоакин
15'
Желтая карточка
Х. Мадуро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
8
Кани
ЛП
6
Борха Валеро
ЦП
21
Бруно
ЦП
8
Санти Касорла
ПП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
7
Нилмар
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Валенсия
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
23
Луис Мигел
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
19
Пабло Эрнандес
ЛВ
18
Мариус Станкявичус
ОП
23
Хедвигес Мадуро
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
17
Хоакин
ПВ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
19
Маркос Сенна
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
17
Жози Алтидор
ЦФ
15
Марко Рубен
ЦФ
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
14
Висенте
ЛВ
11
Эвер Банега
ЦП
10
Алехандро Домингес
ЦП
22
Иско
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
4-4-2
13
Лопес
6
Капдевила
24
Марчена
2
Гонсало
6
Лопес
8
Кани
6
Валеро
21
Бруно
8
Касорла
7
Нилмар
25
Росси
4-1-2-2-1
13
Мойя
2
Бруно
4
Наварро
20
Кошта
23
Мигел
18
Станкявичус
23
Мадуро
8
Коста
17
Хоакин
19
Эрнандес
20
Адурис
6
Валеро
19
Сенна
19
Сенна
6
Валеро
6
Капдевила
15
Рубен
15
Рубен
6
Капдевила
23
Мигел
5
Деальберт
5
Деальберт
23
Мигел
4
Наварро
11
Банега
11
Банега
4
Наварро
20
Адурис
9
Сольдадо
9
Сольдадо
20
Адурис
Остались в запасе
Вильярреал
Валенсия
12
Хуан Карлос
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
8
Хавьер Матилья
ЦП
17
Жози Алтидор
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
13
Висенте Гуаита
ВР
10
Алехандро Домингес
ЦП
22
Иско
АП
14
Висенте
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
12
Хуан Карлос
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
8
Хавьер Матилья
ЦП
17
Жози Алтидор
ЦФ
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
10
Алехандро Домингес
ЦП
22
Иско
АП
14
Висенте
ЛВ
Главный тренер
Хуан Карлос Гарридо
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Вильярреал - Валенсия
3
1
7
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
7
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 19:55 (прямая)
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