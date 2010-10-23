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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Мальорка
Валенсия - Мальорка: обзор матча 23 октября 2010
Валенсия
23.10.2010, суббота, 23:55
Испания. Примера, 8 тур
1 : 2
Завершен
Мальорка
36'
Р. Сольдадо (П)
7'
Г. Кастро (П)
29'
Г. Кастро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Мальорка
Желтая карточка
Т. Коста
+1
Желтая карточка
Х. Карлос Нуньеш
Желтая карточка
Р. Сольдадо
Замена
Т. Пина
️️️️
Х. Луис Марти
Травма
Х. Луис Марти
Замена
Т. Коста
️️️️
Д. Альбельда
Желтая карточка
А. Адурис
Замена
М. Креспи
️️️️
Э. Нсуе
Замена
М. Перейра
️️️️
Ратиньо
Замена
А. Адурис
️️️️
Э. Банега
Замена
Бруно
️️️️
М. Станкявичус
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Р. Сольдадо
ГОЛ! 0:2!
Г. Кастро
Желтая карточка
Д. Альбельда
18'
Желтая карточка
Ратиньо
17'
Желтая карточка
Айосе
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Г. Кастро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
14
Висенте
(К)
ЛВ
11
Эвер Банега
ЦП
6
Давид Альбельда
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
21
Айосе
ЛЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
(К)
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
86
Ратиньо
ПЗ
5
Гонсало Кастро
ЛВ
19
Хосе Луис Марти
ЦП
3
Жоао Виктор
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
АП
10
Эмилио Нсуе
ПВ
9
Пьер Вебо
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
4
Давид Наварро
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
10
Алехандро Домингес
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
64
Хуан Мата
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Мальорка
1
Герман Люкс
ВР
3
Кевин
ЛЗ
21
Марти Креспи
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
7
Мишель Перейра
ЦП
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
4-3-2-1
13
Мойя
18
Альба
20
Кошта
23
Мадуро
18
Станкявичус
11
Банега
6
Альбельда
99
Фернандеш
14
Висенте
19
Эрнандес
9
Сольдадо
4-2-3-1
13
Ават
86
Ратиньо
16
Нуньеш
4
Рамис
21
Айосе
19
Марти
3
Виктор
10
Нсуе
18
Де Гузман
5
Кастро
9
Вебо
18
Станкявичус
2
Бруно
2
Бруно
18
Станкявичус
6
Альбельда
8
Коста
8
Коста
6
Альбельда
11
Банега
20
Адурис
20
Адурис
11
Банега
10
Нсуе
21
Креспи
21
Креспи
10
Нсуе
19
Марти
17
Пина
17
Пина
19
Марти
86
Ратиньо
7
Перейра
7
Перейра
86
Ратиньо
Остались в запасе
Валенсия
Мальорка
13
Висенте Гуаита
ВР
4
Давид Наварро
ЦЗ
10
Алехандро Домингес
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Герман Люкс
ВР
3
Кевин
ЛЗ
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
4
Давид Наварро
ЦЗ
10
Алехандро Домингес
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
3
Кевин
ЛЗ
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Статистика матча Валенсия - Мальорка
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 23:55 (прямая)
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