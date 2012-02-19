Фредерик Кануте - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Фредерик
|Фамилия
|Кануте
|Команда
|Бейджин Гуоань
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 сентября 1977 (45 лет)
|Рост
|192
|Вес
|87
|Имя
|Фредерик
|Фамилия
|Кануте
|Команда
|Бейджин Гуоань
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 сентября 1977 (45 лет)
|Рост
|192
|Вес
|87
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Севилья
|26
|4
|2
|5
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.05.2012
|72' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|05.05.2012
|66' -90'
|Севилья (Севилья)
|5:2
|Райо Вальекано (Мадрид)
|81'
|08.04.2012
|1' -67'
|Атлетик (Бильбао)
|1:0
|Севилья (Севилья)
|15'
|02.04.2012
|70' -90'
|Севилья (Севилья)
|3:1
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|26.03.2012
|87' -90'
|Гранада (Гранада)
|0:3
|Севилья (Севилья)
|22.03.2012
|82' -90'
|Расинг (Сантандер)
|0:3
|Севилья (Севилья)
|17.03.2012
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|0:2
|Барселона (Барселона)
|04.03.2012
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:1
|Атлетико (Мадрид)
|26.02.2012
|1' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|1:2
|Севилья (Севилья)
|70'
|19.02.2012
|1' -72'
|Севилья (Севилья)
|2:0
|Осасуна (Памплона)
|13.02.2012
|71' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|2:0
|Севилья (Севилья)
|05.02.2012
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:2
|Вильярреал (Вильярреал)
|14.01.2012
|46' -90'
|Севилья (Севилья)
|0:0
|Эспаньол (Барселона)
|75'
|08.01.2012
|55' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|2:1
|Севилья (Севилья)
|18.12.2011
|46' -90'
|Севилья (Севилья)
|2:6
|Реал (Мадрид)
|64'
|10.12.2011
|61' -90'
|Леванте (Валенсия)
|1:0
|Севилья (Севилья)
|05.12.2011
|72' -90'
|Севилья (Севилья)
|3:0
|Хетафе (Хетафе)
|90'
|28.11.2011
|Был в запасе
|Сарагоса (Сарагоса)
|0:1
|Севилья (Севилья)
|20.11.2011
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:2
|Атлетик (Бильбао)
|15'
|31.10.2011
|1' -46'
|Севилья (Севилья)
|1:2
|Гранада (Гранада)
|22.10.2011
|66' -90'
|Барселона (Барселона)
|0:0
|Севилья (Севилья)
|90' 90'
|16.10.2011
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|2:1
|Спортинг (Хихон)
|02.10.2011
|1' -76'
|Атлетико (Мадрид)
|0:0
|Севилья (Севилья)
|8'
|24.09.2011
|1' -59'
|Севилья (Севилья)
|1:0
|Валенсия (Валенсия)
|18'
|20.09.2011
|75' -90'
|Осасуна (Памплона)
|0:0
|Севилья (Севилья)
|17.09.2011
|1' -69'
|Севилья (Севилья)
|1:0
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|53'
|10.09.2011
|57' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|2:2
|Севилья (Севилья)
|61'