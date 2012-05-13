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Фредерик Кануте
Статистика
Фредерик Кануте - статистика
Завершил карьеру
2 сентября 1977 (49)
#11 | Нападающий
192 см | 87 кг
Мали | Франция
Статистика
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Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2011/2012
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Кубок 2010/2011
Испания. Примера 2010/2011
Кубок Африканских Наций 2010
Лига Европы 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Испания. Кубок 2009/2010
Испания. Примера 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Испания. Кубок 2008/2009
Испания. Примера 2008/2009
Кубок Африканских Наций 2008
Испания. Примера 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Суперкубок УЕФА 2007
Команда
И
Г
П
Ж
К
Севилья
26
4
2
5
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Эспаньол
1 : 1
13.05.2012
Севилья
72' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Севилья
5 : 2
05.05.2012
Райо Вальекано
66' - 90'
81'
Испания. Примера, 32 тур
Атлетик
1 : 0
08.04.2012
Севилья
1' - 67'
15'
Испания. Примера, 31 тур
Севилья
3 : 1
02.04.2012
Мальорка
70' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Гранада
0 : 3
26.03.2012
Севилья
87' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Расинг
0 : 3
22.03.2012
Севилья
82' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Севилья
0 : 2
17.03.2012
Барселона
1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Севилья
1 : 1
04.03.2012
Атлетико
1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Валенсия
1 : 2
26.02.2012
Севилья
1' - 90'
70'
Испания. Примера, 24 тур
Севилья
2 : 0
19.02.2012
Осасуна
1' - 72'
Испания. Примера, 23 тур
Реал Сосьедад
2 : 0
13.02.2012
Севилья
71' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Севилья
1 : 2
05.02.2012
Вильярреал
1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Севилья
0 : 0
14.01.2012
Эспаньол
46' - 90'
75'
Испания. Примера, 18 тур
Райо Вальекано
2 : 1
08.01.2012
Севилья
55' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Севилья
2 : 6
18.12.2011
Реал
46' - 90'
64'
Испания. Примера, 16 тур
Леванте
1 : 0
10.12.2011
Севилья
61' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Севилья
3 : 0
05.12.2011
Хетафе
72' - 90'
90'
Испания. Примера, 14 тур
Сарагоса
0 : 1
28.11.2011
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 2
20.11.2011
Атлетик
1' - 90'
15'
Испания. Примера, 11 тур
Севилья
1 : 2
31.10.2011
Гранада
1' - 46'
Испания. Примера, 9 тур
Барселона
0 : 0
22.10.2011
Севилья
66' - 90'
90'
90'
Испания. Примера, 8 тур
Севилья
2 : 1
16.10.2011
Спортинг
1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Атлетико
0 : 0
02.10.2011
Севилья
1' - 76'
8'
Испания. Примера, 6 тур
Севилья
1 : 0
24.09.2011
Валенсия
1' - 59'
18'
Испания. Примера, 5 тур
Осасуна
0 : 0
20.09.2011
Севилья
75' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Севилья
1 : 0
17.09.2011
Реал Сосьедад
1' - 69'
53'
Испания. Примера, 3 тур
Вильярреал
2 : 2
10.09.2011
Севилья
57' - 90'
61'
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