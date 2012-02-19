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    Фредерик Кануте - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Фредерик
    Фамилия Кануте
    Команда Бейджин Гуоань
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 2 сентября 1977 (45 лет)
    Рост 192
    Вес 87
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Севилья 26 4 2 5 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.05.2012 72' -90' Эспаньол (Барселона) 1:1 Севилья (Севилья)
    05.05.2012 66' -90' Севилья (Севилья) 5:2 Райо Вальекано (Мадрид)
    81'
    08.04.2012 1' -67' Атлетик (Бильбао) 1:0 Севилья (Севилья)
    15'
    02.04.2012 70' -90' Севилья (Севилья) 3:1 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    26.03.2012 87' -90' Гранада (Гранада) 0:3 Севилья (Севилья)
    22.03.2012 82' -90' Расинг (Сантандер) 0:3 Севилья (Севилья)
    17.03.2012 1' -90' Севилья (Севилья) 0:2 Барселона (Барселона)
    04.03.2012 1' -90' Севилья (Севилья) 1:1 Атлетико (Мадрид)
    26.02.2012 1' -90' Валенсия (Валенсия) 1:2 Севилья (Севилья)
    70'
    19.02.2012 1' -72' Севилья (Севилья) 2:0 Осасуна (Памплона)
    13.02.2012 71' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 2:0 Севилья (Севилья)
    05.02.2012 1' -90' Севилья (Севилья) 1:2 Вильярреал (Вильярреал)
    14.01.2012 46' -90' Севилья (Севилья) 0:0 Эспаньол (Барселона)
    75'
    08.01.2012 55' -90' Райо Вальекано (Мадрид) 2:1 Севилья (Севилья)
    18.12.2011 46' -90' Севилья (Севилья) 2:6 Реал (Мадрид)
    64'
    10.12.2011 61' -90' Леванте (Валенсия) 1:0 Севилья (Севилья)
    05.12.2011 72' -90' Севилья (Севилья) 3:0 Хетафе (Хетафе)
    90'
    28.11.2011 Был в запасе Сарагоса (Сарагоса) 0:1 Севилья (Севилья)
    20.11.2011 1' -90' Севилья (Севилья) 1:2 Атлетик (Бильбао)
    15'
    31.10.2011 1' -46' Севилья (Севилья) 1:2 Гранада (Гранада)
    22.10.2011 66' -90' Барселона (Барселона) 0:0 Севилья (Севилья)
    90' 90'
    16.10.2011 1' -90' Севилья (Севилья) 2:1 Спортинг (Хихон)
    02.10.2011 1' -76' Атлетико (Мадрид) 0:0 Севилья (Севилья)
    8'
    24.09.2011 1' -59' Севилья (Севилья) 1:0 Валенсия (Валенсия)
    18'
    20.09.2011 75' -90' Осасуна (Памплона) 0:0 Севилья (Севилья)
    17.09.2011 1' -69' Севилья (Севилья) 1:0 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    53'
    10.09.2011 57' -90' Вильярреал (Вильярреал) 2:2 Севилья (Севилья)
    61'
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