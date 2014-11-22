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Тофик Кадимов
Статистика
Тофик Кадимов - статистика
Завершил карьеру
16 января 1989 (37)
#99 | Нападающий
186 см | 81 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Балтика
11
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 21 тур
Балтика
0 : 0
22.11.2014
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Волга
0 : 0
18.11.2014
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Сахалин
0 : 0
14.11.2014
Балтика
83' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Балтика
2 : 3
08.11.2014
Анжи
88' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Cибирь
2 : 0
02.11.2014
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Балтика
1 : 1
25.10.2014
Тюмень
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Тосно
1 : 0
19.10.2014
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Балтика
1 : 2
11.10.2014
Томь
85' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Сокол
1 : 1
05.10.2014
Балтика
79' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Балтика
1 : 0
29.09.2014
Химик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 11 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
20.09.2014
Балтика
74' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Балтика
1 : 2
13.09.2014
Луч
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Крылья Советов
2 : 0
07.09.2014
Балтика
80' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Балтика
1 : 1
24.08.2014
Енисей
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
Сочи
0 : 2
17.08.2014
Балтика
85' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Балтика
2 : 2
10.08.2014
Оренбург
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
Волгарь
1 : 1
03.08.2014
Балтика
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Балтика
2 : 1
27.07.2014
Волга
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
Балтика
1 : 0
19.07.2014
Сахалин
58' - 75'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Анжи
0 : 0
12.07.2014
Балтика
63' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Шинник
2 : 1
06.07.2014
Балтика
62' - 90'
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