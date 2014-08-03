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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Балтика
Волгарь - Балтика: обзор матча 03 августа 2014
Волгарь
03.08.2014, воскресенье, 19:00
Россия. ФНЛ, 5 тур
1 : 1
Завершен
Балтика
36'
А. Алхазов (П)
9'
Д. Зинович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Балтика
90'
+1
Замена
Т. Кадимов
️️️️
М. Плопа
82'
Замена
А. Гацко
️️️️
В. Запрудских
Замена
Д. Кириленко
️️️️
А. Коломийченко
82'
Замена
Б. Петрович
️️️️
И. Лукьяновс
74'
Желтая карточка
И. Лукьяновс
72'
Замена
Д. Ахба
️️️️
А. Алхазов
68'
Замена
А. Кренделев
️️️️
О. Алейник
62'
61'
Замена
И. Гелоян
️️️️
А. Зюзинс
Желтая карточка
А. Жиров
57'
46'
Замена
М. Скавыш
️️️️
А. Панюков
Желтая карточка
Р. Болов
43'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Алхазов
36'
29'
Желтая карточка
С. Цуканов
9'
ГОЛ! 0:1!
Д. Зинович
Пас отдал
А. Зюзинс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
2
Аслан Догузов
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
15
Алексей Коломийченко
ЛП
34
Олег Алейник
ЛП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
88
Руслан Болов
ЦФ
13
Александр Алхазов
ЦФ
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
38
Дмитрий Зинович
ЛП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Волгарь
88
Степан Сикач
ВР
5
Аслан Таутиев
ЦЗ
33
Денис Кириленко
ЦП
10
Темури Букия
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
11
Бранимир Петрович
ЦП
20
Дмитрий Ахба
ЦФ
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
30
Андрей Васянович
ПЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
22
Алексей Алексеев
ЦФ
99
Тофик Кадимов
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
4-3-1-2
71
Бучнев
32
Терехов
71
Денисов
2
Жиров
2
Догузов
34
Алейник
10
Лукьяновс
15
Коломийченко
19
Байрамян
13
Алхазов
88
Болов
3-2-3-1
1
Колинько
39
Цуканов
4
Овсиенко
3
Плопа
89
Стоцкий
23
Васильев
93
Каленкович
17
Зюзинс
38
Зинович
11
Панюков
13
Алхазов
20
Ахба
20
Ахба
13
Алхазов
15
Коломийченко
33
Кириленко
33
Кириленко
15
Коломийченко
34
Алейник
33
Кренделев
33
Кренделев
34
Алейник
10
Лукьяновс
11
Петрович
11
Петрович
10
Лукьяновс
3
Плопа
99
Кадимов
99
Кадимов
3
Плопа
17
Зюзинс
10
Гелоян
10
Гелоян
17
Зюзинс
11
Панюков
15
Скавыш
15
Скавыш
11
Панюков
68
Запрудских
17
Гацко
17
Гацко
68
Запрудских
Остались в запасе
Волгарь
Балтика
5
Аслан Таутиев
ЦЗ
10
Темури Букия
ЦП
88
Степан Сикач
ВР
22
Алексей Алексеев
ЦФ
88
Гиорги Шелия
ВР
30
Андрей Васянович
ПЗ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Остались в запасе
5
Аслан Таутиев
ЦЗ
10
Темури Букия
ЦП
88
Степан Сикач
ВР
Остались в запасе
22
Алексей Алексеев
ЦФ
88
Гиорги Шелия
ВР
30
Андрей Васянович
ПЗ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Статистика матча Волгарь - Балтика
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
Центральный
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