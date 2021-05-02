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Андрей Зенин
Статистика
Андрей Зенин - статистика
Завершил карьеру
4 марта 1991 (35)
#14 | Полузащитник
182 см | 74 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2020/2021
Россия. Второй дивизион. Зона Юг 2015/2016
Россия. ФНЛ 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Волгарь
19
0
0
5
2
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 40 тур
Торпедо
1 : 0
02.05.2021
Волгарь
54' - 71'
59'
71'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Волгарь
1 : 1
28.04.2021
Шинник
1' - 63'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Факел
1 : 1
24.04.2021
Волгарь
1' - 72'
67'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волгарь
0 : 1
12.04.2021
Крылья Советов
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 35 тур
Текстильщик
1 : 1
07.04.2021
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волгарь
1 : 0
03.04.2021
Алания
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Нефтехимик
1 : 1
28.03.2021
Волгарь
1' - 74'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Волгарь
2 : 1
24.03.2021
Динамо Бр
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Иртыш
1 : 0
20.03.2021
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Волгарь
2 : 1
14.03.2021
Томь
59' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Чертаново
1 : 1
10.03.2021
Волгарь
1' - 57'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Волгарь
1 : 1
06.03.2021
Нижний Новгород
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Волгарь
2 : 2
05.12.2020
Оренбург
61' - 90'
62'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Волгарь
2 : 1
29.11.2020
Чайка
1' - 80'
74'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Волгарь
0 : 1
25.11.2020
СКА-Хабаровск
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Волгарь
0 : 0
15.11.2020
Балтика
83' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Волгарь
3 : 2
07.11.2020
Торпедо
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Волгарь
0 : 0
13.10.2020
Текстильщик
1' - 66'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Алания
2 : 0
09.10.2020
Волгарь
1' - 62'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Волгарь
3 : 1
04.10.2020
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Динамо Бр
0 : 1
27.09.2020
Волгарь
1' - 90'
74'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Волгарь
1 : 1
23.09.2020
Иртыш
54' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Волгарь
1 : 0
13.09.2020
Чертаново
1' - 90'
51'
90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Нижний Новгород
1 : 0
09.09.2020
Волгарь
1' - 67'
3'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Волгарь
1 : 1
05.09.2020
Енисей
1' - 86'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Балтика
2 : 0
08.08.2020
Волгарь
1' - 70'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Волгарь
3 : 0
01.08.2020
Краснодар-2
1' - 90'
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