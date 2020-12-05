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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Оренбург
Волгарь - Оренбург: обзор матча 05 декабря 2020
Волгарь
05.12.2020, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 26 тур
2 : 2
Завершен
Оренбург
86'
И. Белоус
88'
Д. Воробьев
44'
М. Сиваков
79'
Д. Ткачук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Оренбург
90'
+4
Желтая карточка
И. Насыров
Замена
А. Бердников
️️️️
Д. Полубояринов
90'
+2
Замена
Д. Емельянов
️️️️
А. Павлишин
89'
ГОЛ! 2:2!
Д. Воробьев
88'
ГОЛ! 1:2!
И. Белоус
86'
84'
Замена
А. Скворцов
️️️️
Д. Ткачук
79'
ГОЛ! 0:2!
Д. Ткачук
75'
Замена
А. Смирнов
️️️️
Н. Прудников
Желтая карточка
А. Павлишин
73'
73'
Желтая карточка
М. Палиенко
Замена
И. Белоус
️️️️
В. Лобкарев
68'
Желтая карточка
А. Зенин
62'
61'
Желтая карточка
А. Миронов
61'
Замена
А. Козлов
️️️️
А. Юсупов
Замена
А. Зенин
️️️️
Д. Ведерников
61'
44'
ГОЛ! 0:1!
М. Сиваков
Желтая карточка
Д. Козлов
43'
Желтая карточка
И. Хомуха
24'
19'
Желтая карточка
Д. Ткачук
4'
Желтая карточка
А. Юсупов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
69
Данила Козлов
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
11
Александр Болонин
ЛВ
24
Артем Погосов
ЛВ
7
Алексей Павлишин
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Оренбург
1
Андрей Климович
ВР
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
8
Алексей Миронов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
11
Николай Прудников
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Волгарь
23
Станислав Антипин
ВР
21
Алексей Бердников
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
14
Андрей Зенин
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
13
Александр Бутенко
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
24
Илья Белоус
ЦФ
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
51
Данил Хорошков
ЦЗ
9
Давид Бидловский
ЦП
95
Илья Воробьев
ПВ
27
Жига Скофлек
ПВ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
4-2-3-1
30
Саганович
69
Козлов
22
Хомуха
3
Ведерников
44
Журавлев
7
Павлишин
20
Полубояринов
24
Погосов
11
Болонин
52
Лобкарев
10
Воробьев
4-1-2-3
1
Климович
3
Сиваков
6
Козлов
46
Мамин
77
Насыров
8
Миронов
99
Палиенко
31
Ткачук
10
Юсупов
7
Фамейе
11
Прудников
20
Полубояринов
21
Бердников
21
Бердников
20
Полубояринов
3
Ведерников
14
Зенин
14
Зенин
3
Ведерников
7
Павлишин
99
Емельянов
99
Емельянов
7
Павлишин
52
Лобкарев
24
Белоус
24
Белоус
52
Лобкарев
31
Ткачук
92
Скворцов
92
Скворцов
31
Ткачук
11
Прудников
96
Смирнов
96
Смирнов
11
Прудников
10
Юсупов
32
Козлов
32
Козлов
10
Юсупов
Остались в запасе
Волгарь
Оренбург
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
13
Александр Бутенко
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
23
Станислав Антипин
ВР
95
Илья Воробьев
ПВ
27
Жига Скофлек
ПВ
9
Давид Бидловский
ЦП
51
Данил Хорошков
ЦЗ
1
Алексей Кеняйкин
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
13
Александр Бутенко
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
23
Станислав Антипин
ВР
Остались в запасе
95
Илья Воробьев
ПВ
27
Жига Скофлек
ПВ
9
Давид Бидловский
ЦП
51
Данил Хорошков
ЦЗ
1
Алексей Кеняйкин
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Волгарь - Оренбург
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Ян Бобровский
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Центральный
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