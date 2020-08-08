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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Волгарь
Балтика - Волгарь: обзор матча 08 августа 2020
Балтика
08.08.2020, суббота, 20:00
Россия. ФНЛ, 2 тур
2 : 0
Завершен
Волгарь
17'
Аллеф
50'
Аллеф (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Волгарь
83'
Вторая желтая
А. Бердников
Замена
М. Маркин
️️️️
Аллеф
81'
75'
Замена
Д. Козлов
️️️️
А. Гасилин
Замена
Наилсон
️️️️
А. Шаваев
74'
70'
Замена
Д. Корнюшин
️️️️
А. Зенин
Замена
Е. Бутаков
️️️️
М. Кузьмин
68'
67'
Замена
В. Лобкарев
️️️️
А. Болонин
64'
Замена
А. Сагитов
️️️️
В. Сергеев
Замена
И. Маклаков
️️️️
А. Макарчук
63'
Замена
М. Плопа
️️️️
М. Тишкин
54'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Аллеф
50'
Желтая карточка
А. Макарчук
44'
42'
Пенальти не реализован!
Р. Локтионов
Желтая карточка
М. Тишкин
32'
28'
Желтая карточка
А. Бердников
ГОЛ! 1:0!
Аллеф
17'
Желтая карточка
И. Альшин
13'
3'
Желтая карточка
А. Болонин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
33
Аллеф
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Волгарь
23
Станислав Антипин
ВР
21
Алексей Бердников
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
11
Александр Болонин
ЛВ
7
Алексей Павлишин
ЦП
14
Андрей Зенин
ЦП
14
Виктор Сергеев
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
24
Евгений Бутаков
ЛЗ
7
Наилсон
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
39
Евгений Фролов
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
93
Михаил Маркин
ЦФ
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
69
Данила Козлов
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
52
Владимир Лобкарев
ПВ
20
Артур Сагитов
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
4-1-2-2-1
39
Бориско
17
Макарчук
8
Дудиев
26
Мещанинов
44
Тишкин
18
Кашчелан
8
Шаваев
53
Казаев
6
Кузьмин
10
Альшин
33
Аллеф
4-2-2-2
23
Антипин
44
Журавлев
22
Хомуха
4
Локтионов
21
Бердников
7
Павлишин
14
Зенин
24
Погосов
11
Болонин
19
Гасилин
14
Сергеев
17
Макарчук
4
Маклаков
4
Маклаков
17
Макарчук
33
Аллеф
93
Маркин
93
Маркин
33
Аллеф
8
Шаваев
7
Наилсон
7
Наилсон
8
Шаваев
6
Кузьмин
24
Бутаков
24
Бутаков
6
Кузьмин
44
Тишкин
3
Плопа
3
Плопа
44
Тишкин
11
Болонин
52
Лобкарев
52
Лобкарев
11
Болонин
19
Гасилин
69
Козлов
69
Козлов
19
Гасилин
14
Зенин
44
Корнюшин
44
Корнюшин
14
Зенин
14
Сергеев
20
Сагитов
20
Сагитов
14
Сергеев
Остались в запасе
Балтика
Волгарь
39
Евгений Фролов
ЦП
56
Виктор Демьянов
ОП
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
1
Евгений Латышонок
ВР
11
Алан Чочиев
АП
Главный тренер
Евгений Калешин
30
Дмитрий Саганович
ВР
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ЦП
56
Виктор Демьянов
ОП
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
1
Евгений Латышонок
ВР
11
Алан Чочиев
АП
Остались в запасе
30
Дмитрий Саганович
ВР
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Статистика матча Балтика - Волгарь
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
- : -
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Чебан
(Москва)
Стадион:
Ростех Арена
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