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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - СКА-Хабаровск
Волгарь - СКА-Хабаровск: обзор матча 25 ноября 2020
Волгарь
25.11.2020, среда, 17:30
Россия. ФНЛ, 24 тур
0 : 1
Завершен
СКА-Хабаровск
60'
К. Базелюк (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - СКА-Хабаровск
Желтая карточка
И. Белоус
88'
87'
Замена
Э. Булия
️️️️
Д. Барков
84'
Желтая карточка
Н. Безлихотнов
82'
Замена
В. Брагин
️️️️
Р. Гаджимурадов
Замена
И. Белоус
️️️️
В. Лобкарев
81'
77'
Замена
Г. Труфанов
️️️️
И. Квеквескири
Замена
А. Бутенко
️️️️
А. Болонин
71'
69'
Замена
Н. Безлихотнов
️️️️
К. Базелюк
Желтая карточка
А. Болонин
67'
60'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Базелюк
Замена
А. Погосов
️️️️
А. Мендель
46'
Замена
А. Зенин
️️️️
Д. Ведерников
46'
46'
Замена
А. Малеев
️️️️
И. Обухов
Желтая карточка
Д. Ведерников
40'
Желтая карточка
А. Мендель
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
69
Данила Козлов
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
11
Александр Болонин
ЛВ
8
Андрей Мендель
ОП
7
Алексей Павлишин
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
СКА-Хабаровск
96
Игорь Обухов
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
51
Глеб Грачев
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
24
Максим Мартусевич
ЦП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Волгарь
23
Станислав Антипин
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
14
Андрей Зенин
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
13
Александр Бутенко
ЦФ
10
Юрий Пугачев
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
24
Илья Белоус
ЦФ
20
Артур Сагитов
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
22
Георгий Кырнац
ВР
53
Василий Илик
ЛЗ
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
17
Рета Нома
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
80
Арман Кенесов
АП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
11
Владислав Брагин
ЦФ
91
Эдуард Булия
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Саганович
69
Козлов
3
Ведерников
4
Локтионов
44
Журавлев
8
Мендель
7
Павлишин
20
Полубояринов
11
Болонин
52
Лобкарев
10
Воробьев
4-1-1-2-2
96
Обухов
27
Мануйлов
51
Грачев
31
Большаков
10
Никифоров
33
Квеквескири
24
Мартусевич
10
Гаджимурадов
72
Батютин
10
Базелюк
86
Барков
11
Болонин
13
Бутенко
13
Бутенко
11
Болонин
3
Ведерников
14
Зенин
14
Зенин
3
Ведерников
8
Мендель
24
Погосов
24
Погосов
8
Мендель
52
Лобкарев
24
Белоус
24
Белоус
52
Лобкарев
33
Квеквескири
22
Труфанов
22
Труфанов
33
Квеквескири
96
Обухов
8
Малеев
8
Малеев
96
Обухов
10
Базелюк
90
Безлихотнов
90
Безлихотнов
10
Базелюк
10
Гаджимурадов
11
Брагин
11
Брагин
10
Гаджимурадов
86
Барков
91
Булия
91
Булия
86
Барков
Остались в запасе
Волгарь
СКА-Хабаровск
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
10
Юрий Пугачев
ЦФ
23
Станислав Антипин
ВР
99
Данила Емельянов
ЦП
19
Алексей Гасилин
ЦФ
20
Артур Сагитов
ЦФ
53
Василий Илик
ЛЗ
80
Арман Кенесов
АП
17
Рета Нома
ЦП
1
Владимир Сугробов
ВР
22
Георгий Кырнац
ВР
Главный тренер
Сергей Юран
Остались в запасе
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
10
Юрий Пугачев
ЦФ
23
Станислав Антипин
ВР
99
Данила Емельянов
ЦП
19
Алексей Гасилин
ЦФ
20
Артур Сагитов
ЦФ
Остались в запасе
53
Василий Илик
ЛЗ
80
Арман Кенесов
АП
17
Рета Нома
ЦП
1
Владимир Сугробов
ВР
22
Георгий Кырнац
ВР
Главный тренер
Сергей Юран
Статистика матча Волгарь - СКА-Хабаровск
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
Стадион:
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