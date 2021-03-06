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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Нижний Новгород
Волгарь - Нижний Новгород: обзор матча 06 марта 2021
Волгарь
06.03.2021, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 28 тур
1 : 1
Завершен
Нижний Новгород
76'
А. Юсупов
62'
Н. Калинский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Нижний Новгород
Желтая карточка
И. Белоус
90'
+3
90'
Желтая карточка
А. Сапета
89'
Желтая карточка
Н. Калинский
Желтая карточка
А. Мендель
89'
89'
Замена
И. Горбунов
️️️️
Н. Каккоев
Замена
И. Белоус
️️️️
А. Погосов
87'
85'
Замена
М. Султонов
️️️️
П. Комолов
Замена
А. Павлишин
️️️️
Д. Полубояринов
84'
81'
Замена
Т. Сулейманов
️️️️
М. Янсане
81'
Замена
К. Маляров
️️️️
И. Темников
Замена
Г. Агаларов
️️️️
О. Николаев
78'
Желтая карточка
А. Юсупов
77'
ГОЛ! 1:1!
А. Юсупов
76'
73'
Замена
Л. Гогличидзе
️️️️
А. Попов
Желтая карточка
Р. Локтионов
71'
62'
ГОЛ! 0:1!
Н. Калинский
Замена
А. Зенин
️️️️
А. Габараев
46'
Желтая карточка
А. Габараев
33'
Желтая карточка
Ю. Журавлев
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
21
Алексей Бердников
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
24
Артем Погосов
ЛВ
8
Андрей Мендель
ОП
20
Данил Полубояринов
ЦП
10
Артем Юсупов
ЦФ
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
95
Момо Янсане
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Волгарь
23
Станислав Антипин
ВР
11
Александр Болонин
ЛВ
27
Даниил Горовых
ОП
14
Андрей Зенин
ЦП
7
Алексей Павлишин
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
14
Виктор Сергеев
ЦФ
10
Юрий Пугачев
ЦФ
13
Александр Бутенко
ЦФ
24
Илья Белоус
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Нижний Новгород
99
Николай Сысуев
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
77
Михаил Гащенков
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
57
Артем Галаджан
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
3-3-1-2-1
30
Саганович
44
Журавлев
5
Габараев
4
Локтионов
22
Хомуха
8
Мендель
21
Бердников
20
Полубояринов
24
Погосов
11
Николаев
10
Юсупов
4-1-3-1-1
31
Анисимов
11
Темников
5
Шумских
24
Гоцук
5
Эдиев
22
Каккоев
78
Калинский
20
Комолов
41
Сапета
18
Попов
95
Янсане
5
Габараев
14
Зенин
14
Зенин
5
Габараев
20
Полубояринов
7
Павлишин
7
Павлишин
20
Полубояринов
24
Погосов
24
Белоус
24
Белоус
24
Погосов
11
Николаев
25
Агаларов
25
Агаларов
11
Николаев
18
Попов
3
Гогличидзе
3
Гогличидзе
18
Попов
11
Темников
7
Маляров
7
Маляров
11
Темников
22
Каккоев
17
Горбунов
17
Горбунов
22
Каккоев
20
Комолов
28
Султонов
28
Султонов
20
Комолов
95
Янсане
99
Сулейманов
99
Сулейманов
95
Янсане
Остались в запасе
Волгарь
Нижний Новгород
14
Виктор Сергеев
ЦФ
10
Юрий Пугачев
ЦФ
13
Александр Бутенко
ЦФ
27
Даниил Горовых
ОП
11
Александр Болонин
ЛВ
23
Станислав Антипин
ВР
99
Данила Емельянов
ЦП
57
Артем Галаджан
ЦФ
99
Николай Сысуев
ВР
77
Михаил Гащенков
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
14
Виктор Сергеев
ЦФ
10
Юрий Пугачев
ЦФ
13
Александр Бутенко
ЦФ
27
Даниил Горовых
ОП
11
Александр Болонин
ЛВ
23
Станислав Антипин
ВР
99
Данила Емельянов
ЦП
Остались в запасе
57
Артем Галаджан
ЦФ
99
Николай Сысуев
ВР
77
Михаил Гащенков
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Волгарь - Нижний Новгород
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
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Сокол
2 : 0
08.11.2026
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Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
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Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
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