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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Шинник
Волгарь - Шинник: обзор матча 28 апреля 2021
Волгарь
28.04.2021, среда, 17:30
Россия. ФНЛ, 39 тур
1 : 1
Завершен
Шинник
20'
Р. Локтионов
53'
В. Игнатенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Шинник
Желтая карточка
В. Сергеев
90'
+3
87'
Желтая карточка
А. Бетюжнов
Замена
В. Сергеев
️️️️
А. Болонин
81'
79'
Желтая карточка
Е. Стешин
78'
Замена
Н. Дорофеев
️️️️
Э. Низамутдинов
Желтая карточка
А. Болонин
77'
76'
Замена
А. Щадин
️️️️
В. Игнатенко
Замена
Ю. Пугачев
️️️️
А. Юсупов
70'
Замена
Д. Емельянов
️️️️
Г. Агаларов
63'
Замена
А. Бердников
️️️️
А. Зенин
63'
Желтая карточка
А. Юсупов
57'
53'
ГОЛ! 1:1!
В. Игнатенко
Замена
А. Мендель
️️️️
А. Павлишин
46'
46'
Замена
А. Бетюжнов
️️️️
А. Гонгапшев
45'
Желтая карточка
М. Поляков
Вторая желтая
И. Белоус
42'
Желтая карточка
И. Белоус
27'
ГОЛ! 1:0!
Р. Локтионов
20'
Желтая карточка
А. Павлишин
18'
13'
Красная карточка
П. Игнатович
5'
Желтая карточка
В. Зинков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
11
Александр Болонин
ЛВ
7
Алексей Павлишин
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
14
Андрей Зенин
ЦП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
24
Илья Белоус
ЦФ
Шинник
13
Максим Матюша
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
3
Максим Поляков
ЦП
11
Владислав Игнатенко
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
24
Илья Азявин
АП
31
Сергей Каретник
ПП
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Волгарь
21
Алексей Бердников
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
8
Андрей Мендель
ОП
27
Даниил Горовых
ОП
99
Данила Емельянов
ЦП
14
Виктор Сергеев
ЦФ
10
Юрий Пугачев
ЦФ
13
Александр Бутенко
ЦФ
77
Артур Карпов
ЦФ
Шинник
22
Николай Зириков
ВР
3
Константин Щербаков
ПЗ
8
Артем Самсонов
ЦП
27
Антон Бетюжнов
АП
89
Никита Дорофеев
АП
92
Артем Щадин
АП
21
Никита Голуб
ЦФ
3-3-1-3
30
Саганович
44
Журавлев
22
Хомуха
4
Локтионов
7
Павлишин
20
Полубояринов
14
Зенин
11
Болонин
24
Белоус
10
Юсупов
25
Агаларов
1-5-1-3
13
Матюша
76
Стешин
31
Каретник
3
Поляков
11
Игнатенко
5
Зинков
29
Игнатович
24
Азявин
81
Низамутдинов
11
Носов
10
Гонгапшев
11
Болонин
14
Сергеев
14
Сергеев
11
Болонин
10
Юсупов
10
Пугачев
10
Пугачев
10
Юсупов
7
Павлишин
8
Мендель
8
Мендель
7
Павлишин
14
Зенин
21
Бердников
21
Бердников
14
Зенин
25
Агаларов
99
Емельянов
99
Емельянов
25
Агаларов
10
Гонгапшев
27
Бетюжнов
27
Бетюжнов
10
Гонгапшев
81
Низамутдинов
89
Дорофеев
89
Дорофеев
81
Низамутдинов
11
Игнатенко
92
Щадин
92
Щадин
11
Игнатенко
Остались в запасе
Волгарь
Шинник
13
Александр Бутенко
ЦФ
77
Артур Карпов
ЦФ
27
Даниил Горовых
ОП
5
Альберт Габараев
ЦЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
22
Николай Зириков
ВР
21
Никита Голуб
ЦФ
8
Артем Самсонов
ЦП
Главный тренер
Юрий Газзаев
Остались в запасе
13
Александр Бутенко
ЦФ
77
Артур Карпов
ЦФ
27
Даниил Горовых
ОП
5
Альберт Габараев
ЦЗ
Остались в запасе
3
Константин Щербаков
ПЗ
22
Николай Зириков
ВР
21
Никита Голуб
ЦФ
8
Артем Самсонов
ЦП
Главный тренер
Юрий Газзаев
Статистика матча Волгарь - Шинник
5
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Помощники судьи:
Артур Зайнагутдинов (Уфа)
Степан Щербаков (Омск)
Делегат:
Максим Шаров (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Виктор Клепиков (Екатеринбург)
Стадион:
Центральный
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