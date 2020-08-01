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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Краснодар-2
Волгарь - Краснодар-2: обзор матча 01 августа 2020
Волгарь
01.08.2020, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 1 тур
3 : 0
Завершен
Краснодар-2
45'
Р. Локтионов (П)
59'
А. Погосов
86'
В. Сергеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Краснодар-2
88'
Желтая карточка
Д. Пелих
ГОЛ! 3:0!
В. Сергеев
86'
Желтая карточка
А. Болонин
83'
Замена
В. Лобкарев
️️️️
А. Бердников
80'
Замена
Д. Лесников
️️️️
А. Погосов
78'
Замена
А. Мендель
️️️️
А. Павлишин
76'
76'
Замена
А. Катрич
️️️️
М. Кутовой
Замена
А. Болонин
️️️️
А. Бутенко
74'
Замена
В. Сергеев
️️️️
Д. Воробьев
66'
61'
Замена
Д. Пелих
️️️️
Э. Сперцян
ГОЛ! 2:0!
А. Погосов
59'
57'
Желтая карточка
И. Жигулев
52'
Замена
Р. Апеков
️️️️
И. Воротников
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Локтионов
45'
45'
Замена
Л. Сабуа
️️️️
А. Григорян
41'
Желтая карточка
М. Кутовой
18'
Желтая карточка
И. Мартынов
Желтая карточка
А. Погосов
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
23
Станислав Антипин
ВР
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
7
Алексей Павлишин
ЦП
14
Андрей Зенин
ЦП
13
Наиль Замалиев
ЦП
13
Александр Бутенко
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Краснодар-2
16
Денис Адамов
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
3
Илья Мартынов
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
23
Николай Бочко
ПЗ
20
Илья Воротников
ЛВ
15
Алекс Мацукатов
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
70
Арутюн Григорян
АП
8
Эдуард Сперцян
АП
90
Максим Кутовой
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
11
Александр Болонин
ЛВ
8
Андрей Мендель
ОП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
14
Виктор Сергеев
ЦФ
10
Юрий Пугачев
ЦФ
Краснодар-2
1
Станислав Агкацев
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
23
Левон Байрамян
ЦП
81
Леон Сабуа
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
4-3-1-2
23
Антипин
44
Журавлев
69
Козлов
4
Локтионов
21
Бердников
7
Павлишин
14
Зенин
13
Замалиев
24
Погосов
10
Воробьев
13
Бутенко
4-2-3-1
16
Адамов
23
Бочко
3
Мартынов
4
Литвинов
24
Ивашин
15
Мацукатов
10
Жигулев
70
Григорян
8
Сперцян
20
Воротников
90
Кутовой
7
Павлишин
8
Мендель
8
Мендель
7
Павлишин
24
Погосов
17
Лесников
17
Лесников
24
Погосов
13
Бутенко
11
Болонин
11
Болонин
13
Бутенко
21
Бердников
52
Лобкарев
52
Лобкарев
21
Бердников
10
Воробьев
14
Сергеев
14
Сергеев
10
Воробьев
20
Воротников
11
Апеков
11
Апеков
20
Воротников
8
Сперцян
2
Пелих
2
Пелих
8
Сперцян
90
Кутовой
77
Катрич
77
Катрич
90
Кутовой
70
Григорян
81
Сабуа
81
Сабуа
70
Григорян
Остались в запасе
Волгарь
Краснодар-2
30
Дмитрий Саганович
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
10
Юрий Пугачев
ЦФ
1
Станислав Агкацев
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
23
Левон Байрамян
ЦП
Главный тренер
Артем Куликов
Остались в запасе
30
Дмитрий Саганович
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
10
Юрий Пугачев
ЦФ
Остались в запасе
1
Станислав Агкацев
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
23
Левон Байрамян
ЦП
Главный тренер
Артем Куликов
Статистика матча Волгарь - Краснодар-2
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
Центральный
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