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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нижний Новгород - Волгарь
Нижний Новгород - Волгарь: обзор матча 09 сентября 2020
Нижний Новгород
09.09.2020, среда, 19:00
Россия. ФНЛ, 8 тур
1 : 0
Завершен
Волгарь
40'
С. Зуйков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нижний Новгород - Волгарь
Замена
А. Шмыков
️️️️
А. Шарипов
90'
+2
85'
Желтая карточка
Ю. Пугачев
Замена
М. Осинов
️️️️
Т. Сулейманов
81'
Замена
М. Султонов
️️️️
А. Галаджан
80'
75'
Замена
Ю. Пугачев
️️️️
Д. Воробьев
67'
Замена
А. Бутенко
️️️️
А. Зенин
Замена
М. Гащенков
️️️️
А. Ставпец
61'
52'
Замена
А. Сагитов
️️️️
В. Сергеев
47'
Желтая карточка
В. Сергеев
ГОЛ! 1:0!
С. Зуйков
40'
Желтая карточка
А. Ставпец
32'
Желтая карточка
К. Гоцук
23'
14'
Желтая карточка
А. Погосов
Желтая карточка
С. Зуйков
10'
3'
Желтая карточка
А. Зенин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
41
Александр Сапета
ЦП
73
Альберт Шарипов
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
57
Артем Галаджан
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Волгарь
23
Станислав Антипин
ВР
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
8
Андрей Мендель
ОП
14
Андрей Зенин
ЦП
14
Виктор Сергеев
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Нижний Новгород
81
Олег Смирнов
ВР
0
Михаил Осинов
ПЗ
83
Артем Шмыков
ОП
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
10
Артем Федчук
ЦФ
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
4
Роман Локтионов
ЦЗ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
77
Артур Карпов
ЦФ
10
Юрий Пугачев
ЦФ
13
Александр Бутенко
ЦФ
20
Артур Сагитов
ЦФ
3-2-2-1-2
31
Анисимов
23
Зуйков
5
Эдиев
24
Гоцук
7
Маляров
11
Темников
41
Сапета
73
Шарипов
16
Ставпец
99
Сулейманов
57
Галаджан
4-1-1-1-3
23
Антипин
21
Бердников
22
Хомуха
69
Козлов
44
Журавлев
8
Мендель
14
Зенин
24
Погосов
10
Воробьев
19
Гасилин
14
Сергеев
73
Шарипов
83
Шмыков
83
Шмыков
73
Шарипов
99
Сулейманов
0
Осинов
0
Осинов
99
Сулейманов
57
Галаджан
28
Султонов
28
Султонов
57
Галаджан
16
Ставпец
77
Гащенков
77
Гащенков
16
Ставпец
10
Воробьев
10
Пугачев
10
Пугачев
10
Воробьев
14
Зенин
13
Бутенко
13
Бутенко
14
Зенин
14
Сергеев
20
Сагитов
20
Сагитов
14
Сергеев
Остались в запасе
Нижний Новгород
Волгарь
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
81
Олег Смирнов
ВР
10
Артем Федчук
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
77
Артур Карпов
ЦФ
30
Дмитрий Саганович
ВР
4
Роман Локтионов
ЦЗ
Остались в запасе
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
81
Олег Смирнов
ВР
10
Артем Федчук
ЦФ
Остались в запасе
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
77
Артур Карпов
ЦФ
30
Дмитрий Саганович
ВР
4
Роман Локтионов
ЦЗ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Нижний Новгород - Волгарь
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
Совкомбанк Арена
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