Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Павел Шадрин - статистика

Завершил карьеру
14 января 1993 (33)
#62 | Полузащитник
177 см | 63 кг
Россия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тюмень
15
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Первая лига, 34 тур
Енисей
2 : 0
25.05.2024
Тюмень
Был в запасе
Россия. Первая лига, 29 тур
Тюмень
1 : 1
24.04.2024
Черноморец
87' - 90'
89'
Россия. Первая лига, 28 тур
Тюмень
0 : 3
20.04.2024
Нефтехимик
1' - 46'
Россия. Первая лига, 27 тур
Волгарь
1 : 2
13.04.2024
Тюмень
83' - 90'
Россия. Первая лига, 26 тур
Тюмень
0 : 2
06.04.2024
Шинник
73' - 90'
Россия. Первая лига, 25 тур
Арсенал
0 : 0
30.03.2024
Тюмень
58' - 90'
Россия. Первая лига, 23 тур
Тюмень
0 : 1
18.03.2024
Алания
Был в запасе
Россия. Первая лига, 21 тур
Химки
3 : 0
04.03.2024
Тюмень
86' - 90'
Россия. Первая лига, 20 тур
Ленинградец
1 : 0
25.11.2023
Тюмень
60' - 90'
Россия. Первая лига, 19 тур
Динамо Мх
3 : 1
18.11.2023
Тюмень
83' - 90'
Россия. Первая лига, 18 тур
Тюмень
3 : 0
12.11.2023
Кубань
Был в запасе
Россия. Первая лига, 17 тур
Тюмень
2 : 0
05.11.2023
Сокол
Был в запасе
Россия. Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
28.10.2023
Тюмень
80' - 90'
Россия. Первая лига, 15 тур
Черноморец
0 : 1
22.10.2023
Тюмень
62' - 90'
Россия. Первая лига, 14 тур
Тюмень
1 : 0
14.10.2023
Волгарь
71' - 90'
Россия. Первая лига, 13 тур
Тюмень
0 : 0
09.10.2023
Торпедо
63' - 90'
Россия. Первая лига, 12 тур
Шинник
1 : 2
01.10.2023
Тюмень
Был в запасе
Россия. Первая лига, 11 тур
Кубань
1 : 1
23.09.2023
Тюмень
60' - 90'
Россия. Первая лига, 10 тур
Тюмень
2 : 2
18.09.2023
Родина
Был в запасе
Россия. Первая лига, 9 тур
Алания
1 : 1
10.09.2023
Тюмень
Был в запасе
Россия. Первая лига, 8 тур
Тюмень
1 : 2
04.09.2023
Арсенал
1' - 59'
Россия. Первая лига, 7 тур
Акрон
1 : 2
27.08.2023
Тюмень
1' - 90'
Россия. Первая лига, 6 тур
Тюмень
0 : 0
20.08.2023
Динамо Мх
Был в запасе
Россия. Первая лига, 5 тур
КАМАЗ
2 : 1
13.08.2023
Тюмень
Был в запасе
Россия. Первая лига, 4 тур
Тюмень
4 : 0
05.08.2023
Ленинградец
Был в запасе
Россия. Первая лига, 3 тур
Тюмень
1 : 0
30.07.2023
Енисей
Был в запасе
Главные новости
Орлов сказал, хочет ли Слуцкий возглавить «Зенит»
12:13
Два клуба РПЛ заинтересованы в экс-игроке «Манчестер Юнайтед»
11:54
Тюкавин объявил о подготовке к переговорам с европейскими клубами
11:28
1
Основной голкипер одного из клубов РПЛ может уйти по окончании сезона
10:59
2
Экс-тренер 4 клубов РПЛ посоветовал «Зениту» расстаться с некоторыми легионерами
10:48
3
Экс-игрок «Локо»: «Поезда ходят, цены высокие – не понимаю, почему с клубом такое происходит»
10:28
10
Fan ID на матчах клубов РПЛ в Кубке России ввели досрочно
09:52
14
Аршавин определил главного «колхозника» в своих бывших клубах – он играл за «Зенит»
09:38
4
Португальский журналист оценил вызов Роналду в сборную, сравнив его с Месси
08:58
2
Российский футболист отметился голом в Сегунде
08:43
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+