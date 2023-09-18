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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - Родина
Тюмень - Родина: обзор матча 18 сентября 2023
Тюмень
18.09.2023, понедельник, 16:00
Россия. Первая лига, 10 тур
2 : 2
Завершен
Родина
70'
Р. Байтуков
84'
Е. Болотов
52'
И. Тимошенко
58'
М. Турищев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тюмень - Родина
ГОЛ! 2:2!
Е. Болотов
Пас отдал
Н. Касаткин
84'
Желтая карточка
Р. Байтуков
82'
82'
Желтая карточка
О. Дмитриев
78'
Замена
А. Калмыков
️️️️
И. Тимошенко
75'
Замена
️️️️
А. Гордюшенко
75'
Замена
В. Самко
️️️️
М. Султонов
ГОЛ! 1:2!
Р. Байтуков
Пас отдал
В. Шитов
70'
Замена
Е. Болотов
️️️️
М. Петров
68'
Замена
Н. Касаткин
️️️️
Н. Балахонцев
68'
Замена
И. Маркелов
️️️️
А. Синяк
68'
65'
Замена
К. Шильцов
️️️️
М. Турищев
59'
Желтая карточка
Г. Юдинцев
58'
ГОЛ! 0:2!
М. Турищев
Пас отдал
Г. Юдинцев
52'
ГОЛ! 0:1!
И. Тимошенко
52'
Пенальти не реализован!
И. Тимошенко
Желтая карточка
Н. Балахонцев
51'
Вторая желтая
Е. Татаринов
47'
39'
Желтая карточка
А. Воропаев
Желтая карточка
А. Синяк
27'
Желтая карточка
Е. Татаринов
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
1
Егор Любаков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
34
Никита Балахонцев
ЛВ
26
Руслан Байтуков
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
17
Виталий Шитов
ПВ
11
Илья Порохов
ЦФ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Родина
93
Алексей Городовой
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
33
Уэсли Ната
АП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
90
Максим Турищев
ЦФ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Тюмень
16
Вячеслав Эргардт
ВР
16
Андрей Савин
ВР
93
Вадим Милютин
ЦЗ
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
33
Кирилл Мырзаков
ЦЗ
57
Евгений Болотов
ОП
62
Павел Шадрин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
10
Никита Касаткин
ПВ
88
Иван Маркелов
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
6
Руслан Фищенко
ОП
11
Илья Камышев
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
78
Руслан Куль
ПВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Любаков
51
Синяк
6
Печенкин
13
Петров
72
Бем
26
Байтуков
77
Самойлов
34
Балахонцев
17
Шитов
10
Татаринов
11
Порохов
4-1-3-2
93
Городовой
4
Юдинцев
24
Клещенко
55
Крижан
36
Воропаев
72
Гордюшенко
28
Султонов
33
Ната
34
Дмитриев
99
Тимошенко
90
Турищев
13
Петров
57
Болотов
57
Болотов
13
Петров
34
Балахонцев
10
Касаткин
10
Касаткин
34
Балахонцев
51
Синяк
88
Маркелов
88
Маркелов
51
Синяк
90
Турищев
7
Шильцов
7
Шильцов
90
Турищев
28
Султонов
70
Самко
70
Самко
28
Султонов
99
Тимошенко
90
Калмыков
90
Калмыков
99
Тимошенко
Остались в запасе
Тюмень
Родина
16
Вячеслав Эргардт
ВР
16
Андрей Савин
ВР
93
Вадим Милютин
ЦЗ
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
33
Кирилл Мырзаков
ЦЗ
62
Павел Шадрин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
1
Сергей Айдаров
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
11
Илья Камышев
ЦП
78
Руслан Куль
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
16
Вячеслав Эргардт
ВР
16
Андрей Савин
ВР
93
Вадим Милютин
ЦЗ
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
33
Кирилл Мырзаков
ЦЗ
62
Павел Шадрин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
11
Илья Камышев
ЦП
78
Руслан Куль
ПВ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Тюмень - Родина
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Родина
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
- : -
29.11.2026
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
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