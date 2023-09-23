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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Кубань - Тюмень
Кубань - Тюмень: обзор матча 23 сентября 2023
Кубань
23.09.2023, суббота, 16:00
Россия. Первая лига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Тюмень
88'
И. Грузнов
12'
В. Шитов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кубань - Тюмень
ГОЛ! 1:1!
И. Грузнов
88'
Замена
К. Кертанов
️️️️
А. Шарипов
75'
68'
Замена
К. Мырзаков
️️️️
Н. Касаткин
Замена
И. Безденежных
️️️️
Б. Рейхмен
68'
60'
Замена
П. Шадрин
️️️️
Н. Балахонцев
60'
Замена
А. Кобялко
️️️️
В. Шитов
Замена
И. Грузнов
️️️️
М. Лаук
47'
Желтая карточка
И. Темников
44'
Желтая карточка
Г. Левин
32'
30'
Замена
И. Маркелов
️️️️
А. Синяк
12'
ГОЛ! 0:1!
В. Шитов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань
1
Юрий Нестеренко
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
37
Максим Веденеев
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
22
Никита Бакалюк
ЦП
70
Гаррик Левин
ЦП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
73
Альберт Шарипов
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
Тюмень
1
Егор Любаков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
34
Никита Балахонцев
ЛВ
26
Руслан Байтуков
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
10
Никита Касаткин
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
11
Илья Порохов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Кубань
24
Дмитрий Терновский
ВР
28
Азат Байрыев
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
87
Игорь Безденежных
ЦП
14
Оливье Кенфак
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
9
Илья Мосейчук
ПВ
36
Илья Грузнов
ЦФ
Тюмень
16
Андрей Савин
ВР
93
Вадим Милютин
ЦЗ
33
Кирилл Мырзаков
ЦЗ
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
57
Евгений Болотов
ОП
62
Павел Шадрин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
22
Антон Кобялко
ЦФ
88
Иван Маркелов
ЦФ
4-4-2
1
Нестеренко
96
Смирнов
37
Веденеев
19
Осипов
11
Темников
22
Бакалюк
56
Рейхмен
73
Шарипов
70
Левин
10
Лаук
99
Абдоков
4-1-1-3-1
1
Любаков
72
Бем
6
Печенкин
13
Петров
51
Синяк
26
Байтуков
77
Самойлов
17
Шитов
10
Касаткин
34
Балахонцев
11
Порохов
56
Рейхмен
87
Безденежных
87
Безденежных
56
Рейхмен
73
Шарипов
18
Кертанов
18
Кертанов
73
Шарипов
10
Лаук
36
Грузнов
36
Грузнов
10
Лаук
10
Касаткин
33
Мырзаков
33
Мырзаков
10
Касаткин
34
Балахонцев
62
Шадрин
62
Шадрин
34
Балахонцев
17
Шитов
22
Кобялко
22
Кобялко
17
Шитов
51
Синяк
88
Маркелов
88
Маркелов
51
Синяк
Остались в запасе
Кубань
Тюмень
24
Дмитрий Терновский
ВР
28
Азат Байрыев
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
14
Оливье Кенфак
ЦП
9
Илья Мосейчук
ПВ
16
Андрей Савин
ВР
93
Вадим Милютин
ЦЗ
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
57
Евгений Болотов
ОП
7
Андреа Чуканов
АП
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Остались в запасе
24
Дмитрий Терновский
ВР
28
Азат Байрыев
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
14
Оливье Кенфак
ЦП
9
Илья Мосейчук
ПВ
Остались в запасе
16
Андрей Савин
ВР
93
Вадим Милютин
ЦЗ
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
57
Евгений Болотов
ОП
7
Андреа Чуканов
АП
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Статистика матча Кубань - Тюмень
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Зенит-2
2 : 1
14.06.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Кубань
1 : 0
06.06.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Амкар-Пермь
2 : 2
30.05.2026
Кубань
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Кубань
1 : 1
24.05.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Динамо Бр
2 : 1
20.05.2026
Кубань
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
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2 : 0
26.09.2026
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2 : 1
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