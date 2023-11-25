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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ленинградец - Тюмень
Ленинградец - Тюмень: обзор матча 25 ноября 2023
Ленинградец
25.11.2023, суббота, 15:00
Россия. Первая лига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Тюмень
15'
Э. Суханов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ленинградец - Тюмень
90'
+4
Желтая карточка
Н. Балахонцев
73'
Замена
А. Чуканов
️️️️
Н. Касаткин
67'
Желтая карточка
Н. Печенкин
60'
Замена
П. Шадрин
️️️️
И. Дружинин
Замена
М. Горелишвили
️️️️
Э. Суханов
55'
46'
Замена
Н. Касаткин
️️️️
Е. Татаринов
24'
Желтая карточка
А. Бем
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Суханов
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ленинградец
33
Никита Карабашев
ВР
41
Владислав Микушин
ЦЗ
98
Валерий Каптилов
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
56
Андрей Яковлев
ЦЗ
18
Эдуард Суханов
ОП
8
Виталий Горулев
ЦП
21
Владислав Шепелев
ЦП
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
27
Никита Розманов
ЦФ
77
Максим Бачинский
ЦФ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Тюмень
1
Егор Любаков
ВР
72
Александр Бем
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
34
Никита Балахонцев
ЛВ
57
Евгений Болотов
ОП
77
Игорь Дружинин
АП
24
Александр Коротаев
ЦФ
11
Илья Порохов
ЦФ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
88
Иван Маркелов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Ленинградец
1
Андрей Зайцев
ВР
1
Егор Смирнов
ВР
80
Илья Булыгин
ЦЗ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
24
Михаил Горелишвили
ОП
73
Даниил Соколов
ЦП
18
Никита Морозов
ЦП
6
Руслан Казаков
ЦП
11
Максим Левин
ЦП
11
Сергей Ильин
ЦФ
Тюмень
16
Андрей Савин
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
93
Вадим Милютин
ЦЗ
33
Кирилл Мырзаков
ЦЗ
62
Павел Шадрин
ЦП
15
Никита Шульгин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
10
Никита Касаткин
ПВ
22
Антон Кобялко
ЦФ
4-1-2-3
33
Карабашев
41
Микушин
6
Беляев
56
Яковлев
98
Каптилов
18
Суханов
8
Горулев
21
Шепелев
77
Бачинский
27
Розманов
7
Жиронкин
3-1-2-4
1
Любаков
72
Бем
13
Петров
6
Печенкин
57
Болотов
77
Дружинин
34
Балахонцев
88
Маркелов
10
Татаринов
11
Порохов
24
Коротаев
18
Суханов
24
Горелишвили
24
Горелишвили
18
Суханов
77
Дружинин
62
Шадрин
62
Шадрин
77
Дружинин
Касаткин
7
Чуканов
7
Чуканов
Касаткин
10
Татаринов
10
Касаткин
10
Касаткин
10
Татаринов
Остались в запасе
Ленинградец
Тюмень
80
Илья Булыгин
ЦЗ
1
Андрей Зайцев
ВР
1
Егор Смирнов
ВР
73
Даниил Соколов
ЦП
18
Никита Морозов
ЦП
6
Руслан Казаков
ЦП
11
Максим Левин
ЦП
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
11
Сергей Ильин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
16
Андрей Савин
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
93
Вадим Милютин
ЦЗ
33
Кирилл Мырзаков
ЦЗ
15
Никита Шульгин
ЦП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Остались в запасе
80
Илья Булыгин
ЦЗ
1
Андрей Зайцев
ВР
1
Егор Смирнов
ВР
73
Даниил Соколов
ЦП
18
Никита Морозов
ЦП
6
Руслан Казаков
ЦП
11
Максим Левин
ЦП
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
11
Сергей Ильин
ЦФ
Остались в запасе
16
Андрей Савин
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
93
Вадим Милютин
ЦЗ
33
Кирилл Мырзаков
ЦЗ
15
Никита Шульгин
ЦП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Статистика матча Ленинградец - Тюмень
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ленинградец
- : -
29.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Челябинск
2 : 0
23.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
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