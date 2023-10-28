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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нефтехимик - Тюмень
Нефтехимик - Тюмень: обзор матча 28 октября 2023
Нефтехимик
28.10.2023, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 16 тур
0 : 2
Завершен
Тюмень
69'
В. Шитов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нефтехимик - Тюмень
88'
Замена
Н. Балахонцев
️️️️
В. Шитов
80'
Замена
П. Шадрин
️️️️
И. Дружинин
Замена
К. Морозов
️️️️
Р. Денисов
73'
69'
ГОЛ! 0:1!
В. Шитов
Желтая карточка
А. Котик
67'
67'
Замена
И. Маркелов
️️️️
А. Коротаев
Желтая карточка
П. Котов
65'
Замена
В. Галиулин
️️️️
М. Петров
65'
Замена
А. Котик
️️️️
М. Першин
65'
46'
Замена
М. Петров
️️️️
Е. Татаринов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
5
Богдан Зорин
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
16
Роман Денисов
ОП
17
Давид Кокоев
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
9
Матвей Першин
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Тюмень
1
Егор Любаков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
77
Игорь Дружинин
ЦП
17
Виталий Шитов
ПВ
11
Илья Порохов
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Нефтехимик
1
Сергей Ещенко
ВР
22
Николай Зириков
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
12
Владимир Марухин
ЛВ
5
Кирилл Морозов
ОП
8
Денис Талалай
ЦП
9
Артем Котик
ЦФ
42
Vladislav Agalakov
ЦФ
Тюмень
16
Андрей Савин
ВР
93
Вадим Милютин
ЦЗ
33
Кирилл Мырзаков
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
34
Никита Балахонцев
ЛВ
57
Евгений Болотов
ОП
62
Павел Шадрин
ЦП
88
Иван Маркелов
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Голубев
17
Котов
5
Зорин
16
Шоркин
24
Кахидзе
16
Денисов
17
Кокоев
73
Петров
99
Емельянов
7
Джамилов
9
Першин
3-1-2-1-3
1
Любаков
72
Бем
6
Печенкин
51
Синяк
26
Байтуков
77
Самойлов
77
Дружинин
17
Шитов
10
Татаринов
24
Коротаев
11
Порохов
73
Петров
21
Галиулин
21
Галиулин
73
Петров
16
Денисов
5
Морозов
5
Морозов
16
Денисов
9
Першин
9
Котик
9
Котик
9
Першин
10
Татаринов
13
Петров
13
Петров
10
Татаринов
77
Дружинин
62
Шадрин
62
Шадрин
77
Дружинин
17
Шитов
34
Балахонцев
34
Балахонцев
17
Шитов
24
Коротаев
88
Маркелов
88
Маркелов
24
Коротаев
Остались в запасе
Нефтехимик
Тюмень
1
Сергей Ещенко
ВР
22
Николай Зириков
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
8
Денис Талалай
ЦП
12
Владимир Марухин
ЛВ
42
Vladislav Agalakov
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
16
Андрей Савин
ВР
93
Вадим Милютин
ЦЗ
33
Кирилл Мырзаков
ЦЗ
57
Евгений Болотов
ОП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Остались в запасе
1
Сергей Ещенко
ВР
22
Николай Зириков
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
8
Денис Талалай
ЦП
12
Владимир Марухин
ЛВ
42
Vladislav Agalakov
ЦФ
Остались в запасе
16
Андрей Савин
ВР
93
Вадим Милютин
ЦЗ
33
Кирилл Мырзаков
ЦЗ
57
Евгений Болотов
ОП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Статистика матча Нефтехимик - Тюмень
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Тюмень
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Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
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Тюмень
0 : 1
03.10.2026
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Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
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Тюмень
2 : 1
19.09.2026
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Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Информация о матче
Главный судья:
Помощники судьи:
Федор Валявин (Саратов)
Максим Каюмов (Москва)
Резервный судья:
Данил Каширин (Уфа)
Делегат:
Петр Петухов (Москва)
Инспектор:
Алексей Сулимов (Смоленск)
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