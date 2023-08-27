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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Акрон - Тюмень
Акрон - Тюмень: обзор матча 27 августа 2023
Акрон
27.08.2023, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 7 тур
1 : 2
Завершен
Тюмень
6'
А. Понсе
71'
Е. Татаринов
90+2'
А. Синяк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Акрон - Тюмень
90'
+2
ГОЛ! 1:2!
А. Синяк
87'
Желтая карточка
А. Бем
76'
Желтая карточка
В. Шитов
Замена
Е. Песегов
️️️️
Д. Хубаев
72'
Замена
А. Эльдарушев
️️️️
А. Понсе
72'
71'
ГОЛ! 1:1!
Е. Татаринов
65'
Замена
Е. Татаринов
️️️️
А. Кобялко
Замена
В. Галкин
️️️️
К. Данилин
61'
Замена
А. Килин
️️️️
Р. Апеков
61'
Замена
️️️️
В. Азаров
53'
32'
Желтая карточка
Н. Печенкин
ГОЛ! 1:0!
А. Понсе
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Акрон
13
Сергей Волков
ВР
52
Вадим Конюхов
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
26
Неманья Анджелкович
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
6
Сергей Макаров
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
99
Владимир Азаров
ЦФ
9
Андрес Понсе
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Тюмень
1
Егор Любаков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
62
Павел Шадрин
ЦП
77
Игорь Дружинин
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
10
Никита Касаткин
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Акрон
45
Дэвид Сангаре
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
23
Боян Димоски
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
7
Евгений Песегов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
90
Владислав Галкин
АП
18
Антон Килин
ПВ
23
Кирилл Данилин
ПВ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Тюмень
16
Андрей Савин
ВР
13
Михаил Петров
ЦЗ
93
Вадим Милютин
ЦЗ
33
Кирилл Мырзаков
ЦЗ
7
Андреа Чуканов
АП
10
Евгений Татаринов
ЦФ
11
Илья Порохов
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Волков
52
Конюхов
15
Данилкин
26
Анджелкович
4
Савичев
6
Макаров
2
Хубаев
27
Чудин
11
Апеков
9
Понсе
99
Азаров
3-1-3-2-1
1
Любаков
72
Бем
6
Печенкин
51
Синяк
26
Байтуков
62
Шадрин
77
Дружинин
77
Самойлов
17
Шитов
10
Касаткин
22
Кобялко
2
Хубаев
7
Песегов
7
Песегов
2
Хубаев
Данилин
90
Галкин
90
Галкин
Данилин
11
Апеков
18
Килин
18
Килин
11
Апеков
23
Данилин
23
Данилин
9
Понсе
11
Эльдарушев
11
Эльдарушев
9
Понсе
22
Кобялко
10
Татаринов
10
Татаринов
22
Кобялко
Остались в запасе
Акрон
Тюмень
45
Дэвид Сангаре
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
23
Боян Димоски
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
99
Максим Палиенко
АП
Главный тренер
Евгений Калешин
16
Андрей Савин
ВР
13
Михаил Петров
ЦЗ
93
Вадим Милютин
ЦЗ
33
Кирилл Мырзаков
ЦЗ
7
Андреа Чуканов
АП
11
Илья Порохов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Остались в запасе
45
Дэвид Сангаре
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
23
Боян Димоски
ЛЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
99
Максим Палиенко
АП
Остались в запасе
16
Андрей Савин
ВР
13
Михаил Петров
ЦЗ
93
Вадим Милютин
ЦЗ
33
Кирилл Мырзаков
ЦЗ
7
Андреа Чуканов
АП
11
Илья Порохов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Статистика матча Акрон - Тюмень
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Акрон
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Информация о матче
Главный судья:
Ранэль Зияков
(Набережные Челны)
Помощники судьи:
Андрей Кужелев (Пикалево)
Михаил Шпильфогель (Ленинградская область)
Резервный судья:
Данил Каширин (Уфа)
Делегат:
Антон Воронцов (Москва)
Инспектор:
Александр Костин (Москва)
Стадион:
Кристалл
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