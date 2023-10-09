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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - Торпедо
Тюмень - Торпедо: обзор матча 09 октября 2023
Тюмень
09.10.2023, понедельник, 16:30
Россия. Первая лига, 13 тур
0 : 0
Завершен
Торпедо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тюмень - Торпедо
81'
Замена
И. Горбунов
️️️️
Й. Рейна
78'
Желтая карточка
Й. Рейна
Замена
Н. Касаткин
️️️️
В. Шитов
78'
Замена
А. Кобялко
️️️️
Е. Татаринов
78'
Желтая карточка
И. Дружинин
75'
Замена
А. Синяк
️️️️
И. Маркелов
72'
67'
Замена
Г. Гонгадзе
️️️️
И. Стефанович
Замена
И. Дружинин
️️️️
Е. Болотов
63'
Замена
П. Шадрин
️️️️
Н. Балахонцев
63'
56'
Замена
Д. Полоз
️️️️
И. Лебеденко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
1
Егор Любаков
ВР
72
Александр Бем
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
34
Никита Балахонцев
ЛВ
26
Руслан Байтуков
ОП
57
Евгений Болотов
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
17
Виталий Шитов
ПВ
88
Иван Маркелов
ЦФ
11
Илья Порохов
ЦФ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
35
Иван Енин
ОП
55
Валерий Громыко
АП
2
Ираклий Манелов
ПВ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
10
Йорди Рейна
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Артем Горлов
Тюмень
16
Андрей Савин
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
93
Вадим Милютин
ЦЗ
33
Кирилл Мырзаков
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
77
Игорь Дружинин
ЦП
62
Павел Шадрин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
10
Никита Касаткин
ПВ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Торпедо
95
Михаил Волков
ВР
3
Александр Иваньков
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
97
Марио Чурич
ОП
8
Алексей Усанов
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
2-2-1-2-3
1
Любаков
72
Бем
6
Печенкин
26
Байтуков
57
Болотов
77
Самойлов
34
Балахонцев
17
Шитов
10
Татаринов
11
Порохов
88
Маркелов
4-1-2-3
23
Бабурин
77
Юзепчук
44
Журавлев
44
Калугин
99
Шевченко
35
Енин
2
Манелов
55
Громыко
23
Стефанович
10
Рейна
10
Лебеденко
88
Маркелов
51
Синяк
51
Синяк
88
Маркелов
57
Болотов
77
Дружинин
77
Дружинин
57
Болотов
34
Балахонцев
62
Шадрин
62
Шадрин
34
Балахонцев
17
Шитов
10
Касаткин
10
Касаткин
17
Шитов
10
Татаринов
22
Кобялко
22
Кобялко
10
Татаринов
10
Рейна
17
Горбунов
17
Горбунов
10
Рейна
10
Лебеденко
7
Полоз
7
Полоз
10
Лебеденко
23
Стефанович
10
Гонгадзе
10
Гонгадзе
23
Стефанович
Остались в запасе
Тюмень
Торпедо
16
Андрей Савин
ВР
93
Вадим Милютин
ЦЗ
33
Кирилл Мырзаков
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
7
Андреа Чуканов
АП
Главный тренер
Игорь Меньщиков
95
Михаил Волков
ВР
3
Александр Иваньков
ЦЗ
97
Марио Чурич
ОП
8
Алексей Усанов
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
Главный тренер
Артем Горлов
Остались в запасе
16
Андрей Савин
ВР
93
Вадим Милютин
ЦЗ
33
Кирилл Мырзаков
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
7
Андреа Чуканов
АП
Остались в запасе
95
Михаил Волков
ВР
3
Александр Иваньков
ЦЗ
97
Марио Чурич
ОП
8
Алексей Усанов
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Главный тренер
Артем Горлов
Статистика матча Тюмень - Торпедо
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Торпедо
- : -
05.12.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Помощники судьи:
Рустам Равилов (Саранск)
Виталий Жолобов (Волжский)
Резервный судья:
Данил Каширин (Уфа)
Делегат:
Максим Шаров (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Андрей Комаров (Волгоград)
Стадион:
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