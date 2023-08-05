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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - Ленинградец
Тюмень - Ленинградец: обзор матча 05 августа 2023
Тюмень
05.08.2023, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 4 тур
4 : 0
Завершен
Ленинградец
26'
Н. Печенкин
49'
Р. Байтуков
78'
И. Маркелов (П)
90+2'
В. Шитов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тюмень - Ленинградец
ГОЛ! 4:0!
В. Шитов
90'
+2
Замена
К. Мырзаков
️️️️
А. Синяк
87'
Замена
А. Кобялко
️️️️
И. Маркелов
81'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
И. Маркелов
78'
Замена
М. Петров
️️️️
Е. Болотов
73'
ГОЛ! 2:0!
Р. Байтуков
49'
Замена
Е. Татаринов
️️️️
А. Чуканов
46'
41'
Желтая карточка
М. Маркин
ГОЛ! 1:0!
Н. Печенкин
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
1
Егор Любаков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
57
Евгений Болотов
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
17
Виталий Шитов
ПВ
11
Илья Порохов
ЦФ
88
Иван Маркелов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Ленинградец
33
Никита Карабашев
ВР
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
98
Валерий Каптилов
ЦЗ
56
Андрей Яковлев
ЦЗ
18
Эдуард Суханов
ОП
21
Владислав Шепелев
ЦП
27
Никита Розманов
ЦФ
93
Михаил Маркин
ЦФ
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Тюмень
16
Андрей Савин
ВР
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
93
Вадим Милютин
ЦЗ
33
Кирилл Мырзаков
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
34
Никита Балахонцев
ЛВ
77
Игорь Дружинин
ЦП
62
Павел Шадрин
ЦП
10
Евгений Татаринов
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Ленинградец
1
Егор Смирнов
ВР
4
Роман Кудрявцев
ЦЗ
41
Владислав Микушин
ЦЗ
2
Сергей Николаев
ЦЗ
8
Виталий Горулев
ЦП
6
Руслан Казаков
ЦП
11
Максим Левин
ЦП
77
Максим Бачинский
ЦФ
37
Владислав Сиротов
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Любаков
51
Синяк
6
Печенкин
72
Бем
26
Байтуков
57
Болотов
77
Самойлов
7
Чуканов
17
Шитов
88
Маркелов
11
Порохов
3-3-1-3
33
Карабашев
3
Костин
98
Каптилов
56
Яковлев
6
Беляев
18
Суханов
29
Хитяев
21
Шепелев
7
Жиронкин
93
Маркин
27
Розманов
51
Синяк
33
Мырзаков
33
Мырзаков
51
Синяк
57
Болотов
13
Петров
13
Петров
57
Болотов
7
Чуканов
10
Татаринов
10
Татаринов
7
Чуканов
88
Маркелов
22
Кобялко
22
Кобялко
88
Маркелов
Остались в запасе
Тюмень
Ленинградец
16
Андрей Савин
ВР
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
93
Вадим Милютин
ЦЗ
77
Игорь Дружинин
ЦП
62
Павел Шадрин
ЦП
34
Никита Балахонцев
ЛВ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
1
Егор Смирнов
ВР
4
Роман Кудрявцев
ЦЗ
41
Владислав Микушин
ЦЗ
2
Сергей Николаев
ЦЗ
8
Виталий Горулев
ЦП
6
Руслан Казаков
ЦП
11
Максим Левин
ЦП
77
Максим Бачинский
ЦФ
37
Владислав Сиротов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Остались в запасе
16
Андрей Савин
ВР
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
93
Вадим Милютин
ЦЗ
77
Игорь Дружинин
ЦП
62
Павел Шадрин
ЦП
34
Никита Балахонцев
ЛВ
Остались в запасе
1
Егор Смирнов
ВР
4
Роман Кудрявцев
ЦЗ
41
Владислав Микушин
ЦЗ
2
Сергей Николаев
ЦЗ
8
Виталий Горулев
ЦП
6
Руслан Казаков
ЦП
11
Максим Левин
ЦП
77
Максим Бачинский
ЦФ
37
Владислав Сиротов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Статистика матча Тюмень - Ленинградец
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ленинградец
- : -
29.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Челябинск
2 : 0
23.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Черемных
(Пермь)
Помощники судьи:
Рустам Равилов (Саранск)
Евгений Синянский (Ярославль)
Резервный судья:
Максим Сутормин (Нижний Тагил)
Делегат:
Яков Брегман (Москва)
Инспектор:
Алексей Сулимов (Смоленск)
Стадион:
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