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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - Сокол
Тюмень - Сокол: обзор матча 05 ноября 2023
Тюмень
05.11.2023, воскресенье, 11:30
Россия. Первая лига, 17 тур
2 : 0
Завершен
Сокол
64'
И. Маркелов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тюмень - Сокол
Замена
Н. Касаткин
️️️️
А. Коротаев
77'
Замена
М. Петров
️️️️
И. Дружинин
77'
71'
Замена
Д. Югалдин
️️️️
Д. Сасин
ГОЛ! 1:0!
И. Маркелов
64'
Замена
А. Чуканов
️️️️
Е. Татаринов
46'
42'
Замена
А. Федоров
️️️️
В. Бабаев
38'
Красная карточка
П. Косаревский
12'
Желтая карточка
М. Мальцев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
1
Егор Любаков
ВР
72
Александр Бем
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
77
Игорь Дружинин
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
17
Виталий Шитов
ПВ
11
Илья Порохов
ЦФ
88
Иван Маркелов
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Сокол
13
Петр Косаревский
ВР
23
Астемир Абазов
ЛЗ
66
Ян Гудков
ЛЗ
3
Никита Маньков
ЦЗ
5
Илья Сериков
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
11
Владлен Бабаев
АП
24
Михаил Мальцев
АП
77
Дмитрий Сасин
АП
55
Игорь Турсунов
ЦФ
10
Данила Ежков
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Тюмень
16
Андрей Савин
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
93
Вадим Милютин
ЦЗ
33
Кирилл Мырзаков
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
34
Никита Балахонцев
ЛВ
57
Евгений Болотов
ОП
62
Павел Шадрин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
10
Никита Касаткин
ПВ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
71
Данил Казанцев
ОП
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
21
Никита Козловский
ЦП
10
Владислав Морозов
ЦФ
2-1-2-1-4
1
Любаков
72
Бем
6
Печенкин
26
Байтуков
77
Дружинин
77
Самойлов
17
Шитов
11
Порохов
10
Татаринов
24
Коротаев
88
Маркелов
3-2-3-2
13
Косаревский
23
Абазов
3
Маньков
5
Сериков
27
Молодцов
66
Гудков
24
Мальцев
77
Сасин
11
Бабаев
10
Ежков
55
Турсунов
77
Дружинин
13
Петров
13
Петров
77
Дружинин
10
Татаринов
7
Чуканов
7
Чуканов
10
Татаринов
24
Коротаев
10
Касаткин
10
Касаткин
24
Коротаев
11
Бабаев
16
Федоров
16
Федоров
11
Бабаев
77
Сасин
50
Югалдин
50
Югалдин
77
Сасин
Остались в запасе
Тюмень
Сокол
16
Андрей Савин
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
93
Вадим Милютин
ЦЗ
33
Кирилл Мырзаков
ЦЗ
57
Евгений Болотов
ОП
62
Павел Шадрин
ЦП
34
Никита Балахонцев
ЛВ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
49
Максим Караев
ЛЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
71
Данил Казанцев
ОП
21
Никита Козловский
ЦП
10
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Остались в запасе
16
Андрей Савин
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
93
Вадим Милютин
ЦЗ
33
Кирилл Мырзаков
ЦЗ
57
Евгений Болотов
ОП
62
Павел Шадрин
ЦП
34
Никита Балахонцев
ЛВ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Остались в запасе
49
Максим Караев
ЛЗ
17
Давид Озманов
ЦЗ
71
Данил Казанцев
ОП
21
Никита Козловский
ЦП
10
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча Тюмень - Сокол
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
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Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
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Тюмень
2 : 1
19.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
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1 : 2
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Сокол
3 : 0
24.10.2026
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0 : 0
18.10.2026
Сокол
Информация о матче
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