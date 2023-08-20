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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - Динамо Мх
Тюмень - Динамо Мх: обзор матча 20 августа 2023
Тюмень
20.08.2023, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 6 тур
0 : 0
Завершен
Динамо Мх
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тюмень - Динамо Мх
90'
Замена
Т. Сундуков
️️️️
М. Храмцов
87'
Замена
А. Сандрачук
️️️️
С. Кагермазов
Замена
А. Кобялко
️️️️
Е. Татаринов
82'
80'
Замена
С. Сердеров
️️️️
Р. Магомедов
Желтая карточка
И. Дружинин
78'
Замена
️️️️
В. Шитов
78'
76'
Желтая карточка
М. Храмцов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
1
Егор Любаков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
77
Игорь Дружинин
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
17
Виталий Шитов
ПВ
10
Никита Касаткин
ПВ
11
Илья Порохов
ЦФ
88
Иван Маркелов
ЦФ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
4
Идар Шумахов
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
47
Никита Глушков
ЦП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Тюмень
16
Андрей Савин
ВР
93
Вадим Милютин
ЦЗ
33
Кирилл Мырзаков
ЦЗ
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
34
Никита Балахонцев
ЛВ
62
Павел Шадрин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
17
Самину Абдуллахи
ОП
7
Рамазан Абдурагимов
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
2-1-2-2-3
1
Любаков
51
Синяк
13
Петров
26
Байтуков
77
Дружинин
77
Самойлов
17
Шитов
10
Касаткин
10
Татаринов
88
Маркелов
11
Порохов
3-3-2-2
1
Волк
5
Ковачевич
13
Кагермазов
34
Храмцов
4
Шумахов
10
Лисакович
99
Алибеков
47
Глушков
22
Юсупов
17
Касинтура
9
Магомедов
10
Татаринов
22
Кобялко
22
Кобялко
10
Татаринов
34
Храмцов
77
Сундуков
77
Сундуков
34
Храмцов
13
Кагермазов
72
Сандрачук
72
Сандрачук
13
Кагермазов
Лисакович
17
Абдуллахи
17
Абдуллахи
Лисакович
9
Магомедов
28
Сердеров
28
Сердеров
9
Магомедов
Остались в запасе
Тюмень
Динамо Мх
16
Андрей Савин
ВР
93
Вадим Милютин
ЦЗ
33
Кирилл Мырзаков
ЦЗ
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
62
Павел Шадрин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
34
Никита Балахонцев
ЛВ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
39
Тимур Магомедов
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
7
Рамазан Абдурагимов
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
16
Андрей Савин
ВР
93
Вадим Милютин
ЦЗ
33
Кирилл Мырзаков
ЦЗ
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
62
Павел Шадрин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
34
Никита Балахонцев
ЛВ
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
7
Рамазан Абдурагимов
ЦП
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Тюмень - Динамо Мх
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Помощники судьи:
Павел Новиков (Санкт-Петербург)
Дмитрий Маликов (Новоалтайск)
Резервный судья:
Дмитрий Голов (Омск)
Делегат:
Вадим Ильин (Москва)
Инспектор:
Сергей Романов (Новосибирск)
Стадион:
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