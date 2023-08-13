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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Тюмень
КАМАЗ - Тюмень: обзор матча 13 августа 2023
КАМАЗ
13.08.2023, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Тюмень
36'
А. Гаглоев (П)
60'
Е. Татаринов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол КАМАЗ - Тюмень
Желтая карточка
А. Гюрджан
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
К. Мырзаков
Желтая карточка
Д. Таликин
86'
77'
Замена
К. Мырзаков
️️️️
И. Маркелов
77'
Замена
А. Кобялко
️️️️
А. Синяк
77'
Замена
Н. Балахонцев
️️️️
В. Шитов
Замена
В. Почивалин
️️️️
А. Абрамов
74'
Замена
И. Бадртдинов
️️️️
Р. Мануйлов
65'
60'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Е. Татаринов
Желтая карточка
В. Пальцев
51'
44'
Замена
М. Петров
️️️️
И. Дружинин
40'
Вторая желтая
Н. Печенкин
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Гаглоев
36'
32'
Желтая карточка
Н. Печенкин
27'
Желтая карточка
И. Дружинин
26'
Желтая карточка
Е. Татаринов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
22
Артем Гюрджан
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
21
Павел Горелов
ОП
7
Руслан Аюкин
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
33
Борис Фартуна
АП
55
Александр Щербатюк
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Тюмень
1
Егор Любаков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
57
Евгений Болотов
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
77
Игорь Дружинин
ЦП
17
Виталий Шитов
ПВ
88
Иван Маркелов
ЦФ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
КАМАЗ
1
Алексей Смирнов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
97
Дамир Таликин
ЦП
19
Ильнур Бадртдинов
АП
37
Николай Ермолаев
ПВ
90
Григорий Борисенко
ПВ
70
Руслан Мамишов
ПВ
Тюмень
16
Андрей Савин
ВР
93
Вадим Милютин
ЦЗ
33
Кирилл Мырзаков
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
34
Никита Балахонцев
ЛВ
62
Павел Шадрин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
22
Антон Кобялко
ЦФ
11
Илья Порохов
ЦФ
4-1-3-1-1
31
Анисимов
27
Мануйлов
22
Гюрджан
17
Пальцев
4
Абрамов
21
Горелов
7
Аюкин
6
Родин
11
Гаглоев
33
Фартуна
55
Щербатюк
3-2-2-1-2
1
Любаков
72
Бем
6
Печенкин
51
Синяк
26
Байтуков
57
Болотов
77
Самойлов
77
Дружинин
17
Шитов
10
Татаринов
88
Маркелов
4
Абрамов
13
Почивалин
13
Почивалин
4
Абрамов
27
Мануйлов
19
Бадртдинов
19
Бадртдинов
27
Мануйлов
88
Маркелов
33
Мырзаков
33
Мырзаков
88
Маркелов
77
Дружинин
13
Петров
13
Петров
77
Дружинин
17
Шитов
34
Балахонцев
34
Балахонцев
17
Шитов
51
Синяк
22
Кобялко
22
Кобялко
51
Синяк
Остались в запасе
КАМАЗ
Тюмень
1
Алексей Смирнов
ВР
97
Дамир Таликин
ЦП
37
Николай Ермолаев
ПВ
90
Григорий Борисенко
ПВ
70
Руслан Мамишов
ПВ
Главный тренер
Владимир Клонцак
16
Андрей Савин
ВР
93
Вадим Милютин
ЦЗ
62
Павел Шадрин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
11
Илья Порохов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Остались в запасе
1
Алексей Смирнов
ВР
97
Дамир Таликин
ЦП
37
Николай Ермолаев
ПВ
90
Григорий Борисенко
ПВ
70
Руслан Мамишов
ПВ
Остались в запасе
16
Андрей Савин
ВР
93
Вадим Милютин
ЦЗ
62
Павел Шадрин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
11
Илья Порохов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Статистика матча КАМАЗ - Тюмень
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
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2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Михаил Кистанов (Энгельс)
Эдуард Шарипов (Уфа)
Резервный судья:
Ранэль Зияков (Набережные Челны)
Делегат:
Яков Брегман (Москва)
Инспектор:
Алексей Монахов (Москва)
Стадион:
КАМАЗ
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