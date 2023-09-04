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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - Арсенал
Тюмень - Арсенал: обзор матча 04 сентября 2023
Тюмень
04.09.2023, понедельник, 17:00
Россия. Первая лига, 8 тур
1 : 2
Завершен
Арсенал
58'
Е. Татаринов
26'
К. Большаков
40'
Д. Окоронкво
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тюмень - Арсенал
90'
+4
Желтая карточка
Н. Кокарев
82'
Замена
К. Гираев
️️️️
А. Хабибов
82'
Замена
И. Дэвид Ндука
️️️️
А. Макаров
Замена
Н. Балахонцев
️️️️
В. Шитов
78'
67'
Замена
В. Пантелеев
️️️️
А. Мацукатов
67'
Замена
А. Денисов
️️️️
К. Нижегородов
Замена
А. Чуканов
️️️️
П. Шадрин
59'
Замена
М. Петров
️️️️
Н. Печенкин
59'
ГОЛ! 1:2!
Е. Татаринов
58'
40'
ГОЛ! 0:2!
Д. Окоронкво
31'
Замена
К. Нижегородов
️️️️
А. Померко
26'
ГОЛ! 0:1!
К. Большаков
Замена
А. Бем
️️️️
Н. Касаткин
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
1
Егор Любаков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
77
Игорь Дружинин
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
62
Павел Шадрин
ЦП
17
Виталий Шитов
ПВ
10
Никита Касаткин
ПВ
88
Иван Маркелов
ЦФ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Арсенал
80
Никита Кокарев
ВР
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
13
Максим Кайнов
ОП
20
Алексей Померко
ОП
7
Ансор Хабибов
ЦП
21
Анатолий Макаров
ЦП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
20
Джонатан Окоронкво
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Тюмень
16
Андрей Савин
ВР
13
Михаил Петров
ЦЗ
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
33
Кирилл Мырзаков
ЦЗ
93
Вадим Милютин
ЦЗ
34
Никита Балахонцев
ЛВ
7
Андреа Чуканов
АП
11
Илья Порохов
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Арсенал
1
Дмитрий Герасимов
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
94
Илья Быковский
ЛЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
9
Карим Гираев
ЦФ
2-1-3-2-2
1
Любаков
51
Синяк
6
Печенкин
26
Байтуков
77
Дружинин
77
Самойлов
62
Шадрин
17
Шитов
10
Касаткин
10
Татаринов
88
Маркелов
2-2-4-1-1
80
Кокарев
31
Большаков
24
Коротков
13
Кайнов
20
Померко
21
Макаров
15
Мацукатов
11
Ткачев
7
Хабибов
18
Попов
20
Окоронкво
6
Печенкин
13
Петров
13
Петров
6
Печенкин
10
Касаткин
72
Бем
72
Бем
10
Касаткин
62
Шадрин
7
Чуканов
7
Чуканов
62
Шадрин
17
Шитов
34
Балахонцев
34
Балахонцев
17
Шитов
7
Хабибов
9
Гираев
9
Гираев
7
Хабибов
20
Померко
4
Нижегородов
4
Нижегородов
20
Померко
Нижегородов
71
Денисов
71
Денисов
Нижегородов
21
Макаров
18
Ндука
18
Ндука
21
Макаров
15
Мацукатов
83
Пантелеев
83
Пантелеев
15
Мацукатов
Остались в запасе
Тюмень
Арсенал
16
Андрей Савин
ВР
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
33
Кирилл Мырзаков
ЦЗ
93
Вадим Милютин
ЦЗ
11
Илья Порохов
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
1
Дмитрий Герасимов
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
94
Илья Быковский
ЛЗ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
16
Андрей Савин
ВР
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
33
Кирилл Мырзаков
ЦЗ
93
Вадим Милютин
ЦЗ
11
Илья Порохов
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Остались в запасе
1
Дмитрий Герасимов
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
94
Илья Быковский
ЛЗ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Тюмень - Арсенал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
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