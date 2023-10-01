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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Тюмень
Шинник - Тюмень: обзор матча 01 октября 2023
Шинник
01.10.2023, воскресенье, 16:00
Россия. Первая лига, 12 тур
1 : 2
Завершен
Тюмень
32'
И. Андреев
90+5'
А. Кобялко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шинник - Тюмень
90'
+5
ГОЛ! 1:1!
А. Кобялко
83'
Замена
А. Кобялко
️️️️
Е. Татаринов
Замена
Э. Низамутдинов
️️️️
И. Андреев
78'
77'
Замена
Н. Касаткин
️️️️
В. Шитов
Желтая карточка
А. Самсонов
73'
Желтая карточка
А. Ставпец
70'
Замена
А. Ставпец
️️️️
Д. Самойлов
66'
58'
Замена
М. Петров
️️️️
Е. Болотов
58'
Замена
А. Чуканов
️️️️
Н. Балахонцев
ГОЛ! 1:0!
И. Андреев
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
56
Александр Довбня
ВР
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
8
Артем Самсонов
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
97
Артем Малахов
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
55
Дмитрий Гузь
ЦФ
99
Игорь Андреев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хомуха
Тюмень
1
Егор Любаков
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
72
Александр Бем
ЦЗ
34
Никита Балахонцев
ЛВ
57
Евгений Болотов
ОП
26
Руслан Байтуков
ОП
77
Денис Самойлов
ЦП
17
Виталий Шитов
ПВ
88
Иван Маркелов
ЦФ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
11
Илья Порохов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
44
Роман Шишков
ЦЗ
78
Павел Кузнецов
ЛВ
8
Дмитрий Малыхин
ОП
92
Роман Емельянов
ОП
76
Арсений Прокуроров
ОП
77
Михаил Гащенков
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
13
Илья Рубцов
ЦФ
Тюмень
16
Андрей Савин
ВР
13
Михаил Петров
ЦЗ
93
Вадим Милютин
ЦЗ
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
33
Кирилл Мырзаков
ЦЗ
62
Павел Шадрин
ЦП
77
Игорь Дружинин
ЦП
55
Karim Aukhadeev
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
10
Никита Касаткин
ПВ
22
Антон Кобялко
ЦФ
2-1-5-2
56
Довбня
15
Шадринцев
17
Валиахметов
38
Алейников
8
Самсонов
5
Зинков
15
Самойлов
97
Малахов
32
Соколов
99
Андреев
55
Гузь
2-2-1-2-3
1
Любаков
6
Печенкин
72
Бем
57
Болотов
26
Байтуков
77
Самойлов
17
Шитов
34
Балахонцев
11
Порохов
10
Татаринов
88
Маркелов
15
Самойлов
16
Ставпец
16
Ставпец
15
Самойлов
99
Андреев
81
Низамутдинов
81
Низамутдинов
99
Андреев
57
Болотов
13
Петров
13
Петров
57
Болотов
34
Балахонцев
7
Чуканов
7
Чуканов
34
Балахонцев
17
Шитов
10
Касаткин
10
Касаткин
17
Шитов
10
Татаринов
22
Кобялко
22
Кобялко
10
Татаринов
Остались в запасе
Шинник
Тюмень
95
Денис Вамбольт
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
44
Роман Шишков
ЦЗ
8
Дмитрий Малыхин
ОП
92
Роман Емельянов
ОП
76
Арсений Прокуроров
ОП
77
Михаил Гащенков
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
78
Павел Кузнецов
ЛВ
13
Илья Рубцов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хомуха
16
Андрей Савин
ВР
93
Вадим Милютин
ЦЗ
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
33
Кирилл Мырзаков
ЦЗ
62
Павел Шадрин
ЦП
77
Игорь Дружинин
ЦП
55
Karim Aukhadeev
ЦП
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
44
Роман Шишков
ЦЗ
8
Дмитрий Малыхин
ОП
92
Роман Емельянов
ОП
76
Арсений Прокуроров
ОП
77
Михаил Гащенков
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
78
Павел Кузнецов
ЛВ
13
Илья Рубцов
ЦФ
Остались в запасе
16
Андрей Савин
ВР
93
Вадим Милютин
ЦЗ
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
33
Кирилл Мырзаков
ЦЗ
62
Павел Шадрин
ЦП
77
Игорь Дружинин
ЦП
55
Karim Aukhadeev
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Хомуха
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Статистика матча Шинник - Тюмень
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Информация о матче
Главный судья:
Александр Машлякевич
(Москва)
Помощники судьи:
Алексей Ермилов (Москва)
Артем Перов (Москва)
Резервный судья:
Андрей Прокопов (Ярославль)
Делегат:
Яков Брегман (Москва)
Инспектор:
Евгений Волнин (Сочи)
Стадион:
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