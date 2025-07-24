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Фламенго
Сауль Ньигес
Новости
€ 1 млн
Сауль Ньигес - новости
Фламенго
21 ноября 1994 (31)
#8 | Полузащитник
181 см | 70 кг
Испания
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Публикации
Фото
Выступавший 17 лет за «Атлетико» Сауль покинул клуб
2025.07.24 01:37
3
Фото
Сауль покинул «Атлетико» – известен новый клуб
2024.07.15 20:59
Примера. Гола Сауля хватило «Атлетико» для победы над «Осасуной» (1:0)
2023.01.29 20:05
«Ювентус» может подписать полузащитника «Атлетико» на замену травмированному Погба
2022.07.29 15:15
Сауль попрощался с «Челси»: «Спасибо партнером, что не дали мне развалиться на части»
2022.06.07 22:20
2
Кержаков, Караваев, Азмун – в старте «Зенита» на матч с «Челси»; Сауль, Вернер, Лукаку выйдут у гостей
2021.12.08 19:35
20
Сауль может перейти в «Барселону» в январе
2021.11.11 17:58
3
Видео
«Челси» арендовал Сауля у «Атлетико» с правом выкупа
2021.09.01 01:49
3
Журналист Романо: «Челси» арендует Сауля у «Атлетико» за 5 миллионов
2021.08.31 20:39
1
«Челси» сделал «Атлетико» предложение по Саулю. Клуб хочет арендовать игрока с правом выкупа
2021.08.25 09:00
2
Сауль намерен в это трансферное окно перейти в АПЛ. «Челси», «Манчестер Юнайтед» – претенденты
2021.08.24 17:55
Sport.es: обмен Гризманна на Сауля сорвался
2021.07.19 22:47
4
Видео
Сауль – фанату «Атлетико»: «Они меня выгоняют, друг»
2021.07.15 23:35
«Барселона» и «Атлетико» могут совершить обмен Гризманна на Сауля
2021.07.10 09:37
6
«Атлетико» и «Манчестер Сити» могут обменять Сауля на Бернарду Силву
2021.06.08 12:21
3
Сауль может перейти из «Атлетико» в «Ювентус»
2021.06.05 14:48
2
Sport.es: Сауль основал футбольный клуб, ориентированный на работу с молодежью
2020.06.03 14:11
2
Фото
Сауль: «Объявлю новый клуб через три дня»
2020.05.31 17:11
10
AS: «Атлетико» придется продать одного из лидеров в случае непопадания в ЛЧ
2020.04.18 11:34
Сауль забил десятый гол в Лиге чемпионов. Все его мячи – первые в матче
2020.02.18 23:47
Сауль, Лоди, Мората – в старте «Атлетико» на матч с «Ливерпулем»; Мане, Фирмино, Салах сыграют у гостей
2020.02.18 22:11
«Атлетико» готов продать Сауля зимой за 100 миллионов. Игроком интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Челси»
2019.12.14 14:45
3
Фелиш, Сауль, Мората – в старте «Атлетико» на матч с «Локомотивом»; Коченков, Кверквелия, Идову сыграют у россиян
2019.12.11 21:56
4
Daily Mail: руководство «Манчестер Юнайтед» выделит деньги на трансферы Сауля и Холанда
2019.12.10 10:19
10
Daily Mail: «МЮ» хочет купить Манджукича, Сауля, Дембеле и еще трех игроков
2019.10.17 14:40
4
Коке – новый капитан «Атлетико»
2019.08.17 08:33
1
«Атлетико» предложит Саулю самую высокую зарплату в команде, чтобы удержать игрока
2019.07.15 15:59
2
AS: Сауль готов покинуть «Атлетико»
2019.04.11 10:34
8
ESPN: «Манчестер Юнайтед» интересуется Саулем
2019.04.03 16:22
87
AS: «Атлетико» продаст Сауля, только если за него заплатят 150 миллионов отступных
2019.03.29 21:59
6
1
2
3
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Селюк объяснил, почему взял бы Дзюбу в «Спартак»
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